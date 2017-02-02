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02.02.2017 15:20
Усинск на 4 месте в Коми по количеству ВИЧ-инфицированных

По количеству заболевших в Коми лидирует Сыктывкар (и его спутник Выльгорт). В столице Коми зарегистрировано свыше 1000 ВИЧ-инфицированных. На втором месте – Воркута, на третьем – Ухта (и ее сосед Сосногорск). Усинск занимает четвертную строчку.

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Всего за эти годы в регионе было зафиксировано 3450 случаев заболевания (из них 2945 человек – жители республики). В 2015 году за все 12 месяцев было 510 новых случаев ВИЧ-инфекции. На конец октября 2016-го было зарегистрировано 10 новых случаев заражения.

По данным управления Роспотребнадзора по Коми, с 1990 года в республике умерли 485 ВИЧ-инфицированных.

Большая часть зараженных (около 83 процентов) – это люди в возрасте от 21 до 46 лет. Среди заразившихся ВИЧ в Коми 70 процентов – мужчины. Но в последнее время проявляется тенденция роста числа заразившихся женщин. Это, по мнению медиков, особенно опасно, так как женщина может передать вирус будущему ребенку. За все время с 1998 года (первого подобного случая) в регионе родилось 19 детей с ВИЧ.

В Коми антиретровирусную терапию получает 801 человек. Эта терапия позволяет ВИЧ-инфицированным значительно улучшить качество и продолжительность жизни.

Сдать анализ на ВИЧ можно во всех поликлиниках и больницах на всей территории республики. Кроме того, в России со следующего года начнет работать стратегия, включающая в себя схему «90 – 90 – 90». Она подразумевает под собой добровольную проверку на вирус иммунодефицита человека 90 процентов населения в течение одного года. Затем 90 процентам зараженных (также на добровольной основе) будет оказываться медицинская помощь. В перспективе планируется довести заболевания до такой степени, чтобы у 90 процентов пациентов содержание вируса в крови было очень низким. Настолько, чтобы он не определялся обычными анализами.

Комментарии (18)

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  • Йоху
    02.02.2017, 15:27:05
    2
    наклейки в подъездах форевер!
    • =-=-
      02.02.2017, 15:34:24
      2
      Наклейте в подъездах данные рядом с телефонами "экстрима".
      • father
        02.02.2017, 15:40:28
        -1
        Так-то на рекламный щит в лифте можно информацию дать, только за Социальную рекламу не платят. (=
  • Имя *
    02.02.2017, 16:00:30
    -9
    В Усинске все под одним однялом спят ))) Мужья с другими женщинами, жены с другими мужьями, все уже переспали друг с другом по неодному разу. Город то маленький, разнообразия в сексуальных связях нет, вот и спим с одними и теми же по нескольку раз и от сюда эта зараза переносится по нашему мальнькому городу
    • для "Имя"
      02.02.2017, 16:06:35
      7
      По себе не судят. Зачем грязью мазать тех, кто не похож на описанных вами ваших знакомых?
    • Фу
      02.02.2017, 16:42:35
      3
      Вы судите по себе? Уважающий себя человек не будет плавать в помойной яме.
    • для имя))
      02.02.2017, 20:05:52
      0
      Я настолько себя люблю-что мне точно не спать с вами под одним одеялом
  • Люд
    02.02.2017, 16:03:40
    0
    Как можно быть анонимным,если я захочу провериться,ведь меня в больнице знают.А вдруг ,,,не дай бог,,,результат+,что будут делать медики и как отыщут больного?
  • Люд
    02.02.2017, 16:06:20
    2
    Имю* Так это ты ,козел ,разносишь Вич по городу?Поймаю-хрен отрежу,яйца выверну наружу.Будешь ходить босиком и без штанов,чтоб все видели.
    • Добавить комментарий Имя * Тема
      02.02.2017, 20:01:07
      -1
      Я то предохраняюсь ))) У меня все в порядке )
      По поводу отрезания хрена, яиц и козла, у тебя конкретное предложение есть? Меня ловить не надо, скажи когда и куда, я сам приду.
  • "имя"
    02.02.2017, 20:12:27
    0
    "Уважаемое имя" . каждый судит о других ...судя по своей распущенности.Ты достойно лишь сожаления...
  • Маня
    02.02.2017, 21:11:18
    3
    А чё правда глаз колет? Ведь так и есть. Все в Усинске друг друга знают, кто с кем спал. Ладно, не под одним одеялом спим, а на одной кровати)
    • father
      02.02.2017, 21:43:31
      -2
      в моем окружении, даже трипаком никто не болел...
      Маня, ты скем переспала хоть? И в каком районе? (=
      • Гургэн
        03.02.2017, 1:52:11
        0
        Так они тебе и признались.
    • Мане и "Имя*"
      03.02.2017, 0:18:41
      0
      У вас других интересов нет, кроме любопытства кто с кем и сколько?
      Тогда мне вас жаль. Вы достойны своих "друзей".
  • -*/*-
    03.02.2017, 9:19:43
    0
    Фазер, я вам сочувствую. Ну и друзья у вас. О чём с ними вообще тогда говорить.
  • Вадюшка
    03.02.2017, 9:21:25
    0
    Так вот откуда по Усинску гуляет СИТРИЧУХА (сифилис
    триппер, чума, халера)
  • абвгдейка
    03.02.2017, 9:25:19
    0
    Всего за эти годы в регионе было зафиксировано 3450 случаев заболевания (из них 2945 человек – жители республики). В 2015 году за все 12 месяцев было 510 новых случаев ВИЧ-инфекции. На конец октября 2016-го было зарегистрировано 10 новых случаев заражения.
    - аскольких из них заразили врачи в клинике ?
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