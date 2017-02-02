Усинск на 4 месте в Коми по количеству ВИЧ-инфицированных

По количеству заболевших в Коми лидирует Сыктывкар (и его спутник Выльгорт). В столице Коми зарегистрировано свыше 1000 ВИЧ-инфицированных. На втором месте – Воркута, на третьем – Ухта (и ее сосед Сосногорск). Усинск занимает четвертную строчку.

Всего за эти годы в регионе было зафиксировано 3450 случаев заболевания (из них 2945 человек – жители республики). В 2015 году за все 12 месяцев было 510 новых случаев ВИЧ-инфекции. На конец октября 2016-го было зарегистрировано 10 новых случаев заражения.

По данным управления Роспотребнадзора по Коми, с 1990 года в республике умерли 485 ВИЧ-инфицированных.

Большая часть зараженных (около 83 процентов) – это люди в возрасте от 21 до 46 лет. Среди заразившихся ВИЧ в Коми 70 процентов – мужчины. Но в последнее время проявляется тенденция роста числа заразившихся женщин. Это, по мнению медиков, особенно опасно, так как женщина может передать вирус будущему ребенку. За все время с 1998 года (первого подобного случая) в регионе родилось 19 детей с ВИЧ.

В Коми антиретровирусную терапию получает 801 человек. Эта терапия позволяет ВИЧ-инфицированным значительно улучшить качество и продолжительность жизни.

Сдать анализ на ВИЧ можно во всех поликлиниках и больницах на всей территории республики. Кроме того, в России со следующего года начнет работать стратегия, включающая в себя схему «90 – 90 – 90». Она подразумевает под собой добровольную проверку на вирус иммунодефицита человека 90 процентов населения в течение одного года. Затем 90 процентам зараженных (также на добровольной основе) будет оказываться медицинская помощь. В перспективе планируется довести заболевания до такой степени, чтобы у 90 процентов пациентов содержание вируса в крови было очень низким. Настолько, чтобы он не определялся обычными анализами.