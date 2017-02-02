Добыча нефти в Коми выросла, но ее переработка снизилась

В 2016 году предприятия Коми на месторождениях в республике добыли 15,1 миллиона тонн нефти с газовым конденсатом, это на 1,4 процента больше, чем за предыдущий год.

Рост объемов добычи углеводородного сырья обеспечен в основном за счет роста производственных показателей ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: добыча нефти увеличилась на 2,7 процента. Именно на это предприятие приходится основная доля общего объема добычи, которая доходит до 80 процентов. Если прибавить объемы ООО «РН – Северная нефть» (в 2016 году объем добычи снизился на 5,7 процента), то эти два предприятия добывают до 90 процентов всей нефти в регионе. Всего же добычу углеводородного сырья вели 18 предприятий на месторождениях в девяти районах республики.

По данным министерства, добыча природного и попутного газа в 2016 году выросла на 5,6 процента и составила 3,7 миллиарда кубометров. Снижение добычи природного газа обусловлено выработкой запасов на месторождениях, вступивших в завершающую стадию эксплуатации, и отсутствием подготовленных к разработке новых участков. При этом добыча (утилизация) попутного газа растут. Если в 2015-м коэффициент утилизации составлял около 80 процентов, то в 2016-м он достиг 85 процентов.

Переработка нефти, по данным Минпрома, снизилась на 26,8 процента и составила 2,85 миллиона тонн. Это связано с проведением в мае-июне планового капремонта на ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», а также с почти полным прекращением переработки нефти в ООО «Енисей» (незначительные объемы были в феврале, марте и апреле).

Естественно сокращен выпуск всех продуктов переработки. По данным Комистата, бензина произвели на 14,3 процента меньше, дизельного топлива – на 29,4 процента, топочного мазута – на 33,9 процента.

На начало 2016 года в республике было зарегистрировано 67 недропользователей, которые владели 194 лицензиями на геологическое изучение, поиски, разведку и добычу углеводородного сырья. Добыча велась на 83 месторождениях. В разработке «ЛУКОЙЛ-Коми» находилось 87 лицензионных участков, 58 из которых расположены в Коми.

*** Извлекаемые запасы нефти категорий A, B и C1, по данным на начало 2016 года, составляли 670,689 миллиона тонн. Более половины запасов относились к разряду трудноизвлекаемых. Сводный балансовый запас углеводородного сырья был учтен по 163 месторождениям, из которых 124 – нефтяные. Более половины (55 процентов) остаточных извлекаемых запасов нефти сконцентрировано в трех крупных месторождениях – Ярегском и Усинском нефтяных и Возейском нефтегазоконденсатном. Расчет показывает, что при существующих объемах добычи и коэффициенте воспроизводства (наращивание запасов к добыче) в 1,2 запасов хватит на 40-50 лет разработки.

По прогнозам министерства, в 2017 году добыча нефти с газовым конденсатом составит 15,2 миллиона тонн. Суммарная добыча газа составит 3,4-3,5 миллиарда кубометров.

Источник: "КомиОнлайн"