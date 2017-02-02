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02.02.2017 18:20
Школьники Коми приглашаются к участию в президентском конкурсе

Подать заявку на конкурс могут учащиеся 8-10 классов, выполнившие научно-технические исследования и проектирование в прорывных областях, сообщает Постоянное представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации.

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К конкурсу принимаются проекты по одному из следующих направлений: беспилотные летательные аппараты, космические технологии, автономный транспорт, энергетические системы, безопасность человека, современные технологии в сельском хозяйстве, большие данные и машинное обучение, персонализированная медицина.

Заявки принимаются до 16 апреля 2017 года. Победители межрегионального конкурса получат приглашение на проектную смену образовательного центра «Сириус» в г. Сочи, которая пройдет с 1 по 24 июля 2017 года.

Более подробная информация об условиях участия размещена на официальном сайте конкурса: http://konkurs.sochisirius.ru/about.

***Организатор конкурса образовательный центр «Сириус» в г. Сочи создан Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.

Конкурс проектных и исследовательских работ школьников ставит целью вовлечь учащихся старших классов в научно-технические исследования и проектирование в прорывных областях, интересных скоростью развития технологий и перспективами внедрения найденных решений.

Комментарии (6)

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  • father
    02.02.2017, 18:39:36
    0
    Вчера Рогозин отмазывался, что ракеты падают, потому что технологии нарушают при воровстве...
    При Сталине, Рогозина, первым бы расстреляли.
    Вот. Задел молодым. Продумать схему, при которой не возможно воровать. (=
  • *
    02.02.2017, 23:06:08
    1
    father дело говорит
    *
    • Я
      03.02.2017, 0:33:20
      0
      Как ни странно,но father нынче прав.
    • Иванов
      03.02.2017, 0:41:42
      0
      как наивно ...

      придумают по круче схемы - это да ....
      • father
        03.02.2017, 1:05:05
        0
        Схема существует. (=
        Но зависть человеческая, сильнее жадности... (=
        И это одинаково во всех религиях. (=
        • противник
          03.02.2017, 8:56:39
          0
          не в этом
          Челоловек имеющий звериное превосходство -должен жить в Зверином обществе!
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