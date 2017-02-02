Школьники Коми приглашаются к участию в президентском конкурсе

Подать заявку на конкурс могут учащиеся 8-10 классов, выполнившие научно-технические исследования и проектирование в прорывных областях, сообщает Постоянное представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации.

К конкурсу принимаются проекты по одному из следующих направлений: беспилотные летательные аппараты, космические технологии, автономный транспорт, энергетические системы, безопасность человека, современные технологии в сельском хозяйстве, большие данные и машинное обучение, персонализированная медицина.

Заявки принимаются до 16 апреля 2017 года. Победители межрегионального конкурса получат приглашение на проектную смену образовательного центра «Сириус» в г. Сочи, которая пройдет с 1 по 24 июля 2017 года.

Более подробная информация об условиях участия размещена на официальном сайте конкурса: http://konkurs.sochisirius.ru/about.

***Организатор конкурса образовательный центр «Сириус» в г. Сочи создан Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.

Конкурс проектных и исследовательских работ школьников ставит целью вовлечь учащихся старших классов в научно-технические исследования и проектирование в прорывных областях, интересных скоростью развития технологий и перспективами внедрения найденных решений.