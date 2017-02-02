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02.02.2017 17:30
Роскачество не рекомендует большинство пуховиков в России

Более 50% продаваемых в России пуховиков популярных брендов не соответствуют некоторым критериям техрегламента. К такому выводу пришли эксперты Роскачества в преддверии межсезонных распродаж.

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В преддверии межсезонных распродаж АНО «Российская система качества» (Роскачество) завершило исследование пуховиков, представленных на российском рынке, и пришло к неутешительному выводу — 55% продукции не соответствуют критериям воздухопроницаемости, следует из итогов исследования организации

38 из 69 пуховиков, протестированных лабораторным способом, не соответствуют техническому регламенту. В частности, ткань подкладки «не дышит» в таких образцах, как Arctetyx, Baon, Benetton, Finn Flare, Lacoste, Levis, Mexx, Ostin, Red fox, Sisley, Uniqlo и др., говорится в материалах Роскачества. Среди брендов, продукция которых плохо пропускает воздух, указана также Zara. К рубашкам этой компании Роскачество ранее уже предъявляло претензии и во вторник, 31 января, стало известно о том, что из магазинов Zara изъята продукция до выяснения всех обстоятельств.

В ходе исследования эксперты Роскачества изучали состав курток, способность изделий «дышать», отталкивать влагу и сохранять тепло. По двум последним критериям серьезных нарушений не выявлено, отметили в организации. При этом проверялась продукция разных ценовых категорий — от 3 до 50 тыс. руб.

В ходе исследования эксперты Роскачества анализировали и качественные показатели утеплителя. Выяснилось, что 30 производителей «сознательно преувеличили долю более дорогого пухового компонента в маркировке». А девять из них указали в маркировке более дорогие виды пуха. Однако методика, по которой выявлены данные отклонения, не аттестована в России и данная продукция не может быть признана «нарушителем».

У некоторых производителей также были выявлены нарушения в маркировке: шесть компаний не указали информацию о производителе, у шести был неверно указан состав тканей.

Однако семь образцов пуховиков дотянулись даже до опережающего стандарта Роскачества (предусматривает более жесткие требования к качеству пошива, водооталкиванию, миграции утеплителя и т.д.). Однако среди таких товаров нет ни одной российской марки. Лидерами стали Adidas, Alef, Geox, Kappa, Mango, Springfield и Westland.

Комментарии (4)

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  • обыватель
    02.02.2017, 18:15:31
    2
    Пуховик .хорошо...Но во сколько раз лучше обыкновенный российский тулуп!
  • так
    02.02.2017, 18:44:05
    0
    Вот поди разбери, где здесь российская, где зарубежная, если все названия написаны далеко не русскими буквами. В нашей стране уже ничего русского не осталось? Или у нас все высокообразованные, что каждый знает иностранный? Изучает все марки на все виды одежды?
  • ""так"у
    02.02.2017, 20:07:39
    2
    Истину глаголиш.истину...Слишком долго "почитали" и восхваляли все заграничное...да как там хорошо,да какие же мы "отсталые"! Дорвались.наконец то! И вдруг поняли... узнали...осталось осознать!!! Первое - оказывается.когда отсталые россияне утром традиционно умывались.вечером обязательно перед сном ноги "омывали...и еженедельно в баньке парились ,а для исправления "нужды" имели нужники даже на рынках и постоялых дворах...Культурные европейцы мылись два раза в жизни...когда родились - первый раз...и когда умирали - второй раз...Испражнялись -где "приспичело".. . Россияне традиционно носили тулупы и полушубки в холода...конечно одежка тяжеловатая...но преимущество - экологически чистая,зимой греет,летом охлаждает...если нервы расшатанные,поспи на овчинном полушубке,или укрывайся -телом и духом окрепнешь.Если младенец крикливый.почаще ложи его спать на овчину.ребенок успокаивается от соприкосновения с овчиной.Пуховик конечно легче.но пух сбивается комьями...тепло уходит...Да на морозе самый просто ватник дольше держит тепло чем пуховик или любая синтетика...
  • Лом
    03.02.2017, 1:50:34
    0
    Перечисленные хорошие пуховики являются пуховиками для евро зимы у нас в таких холодно. А я как и Вова Путин предпочитаю канадского гуся.
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