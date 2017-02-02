Роскачество не рекомендует большинство пуховиков в России

Более 50% продаваемых в России пуховиков популярных брендов не соответствуют некоторым критериям техрегламента. К такому выводу пришли эксперты Роскачества в преддверии межсезонных распродаж.

В преддверии межсезонных распродаж АНО «Российская система качества» (Роскачество) завершило исследование пуховиков, представленных на российском рынке, и пришло к неутешительному выводу — 55% продукции не соответствуют критериям воздухопроницаемости, следует из итогов исследования организации

38 из 69 пуховиков, протестированных лабораторным способом, не соответствуют техническому регламенту. В частности, ткань подкладки «не дышит» в таких образцах, как Arctetyx, Baon, Benetton, Finn Flare, Lacoste, Levis, Mexx, Ostin, Red fox, Sisley, Uniqlo и др., говорится в материалах Роскачества. Среди брендов, продукция которых плохо пропускает воздух, указана также Zara. К рубашкам этой компании Роскачество ранее уже предъявляло претензии и во вторник, 31 января, стало известно о том, что из магазинов Zara изъята продукция до выяснения всех обстоятельств.

В ходе исследования эксперты Роскачества изучали состав курток, способность изделий «дышать», отталкивать влагу и сохранять тепло. По двум последним критериям серьезных нарушений не выявлено, отметили в организации. При этом проверялась продукция разных ценовых категорий — от 3 до 50 тыс. руб.

В ходе исследования эксперты Роскачества анализировали и качественные показатели утеплителя. Выяснилось, что 30 производителей «сознательно преувеличили долю более дорогого пухового компонента в маркировке». А девять из них указали в маркировке более дорогие виды пуха. Однако методика, по которой выявлены данные отклонения, не аттестована в России и данная продукция не может быть признана «нарушителем».

У некоторых производителей также были выявлены нарушения в маркировке: шесть компаний не указали информацию о производителе, у шести был неверно указан состав тканей.

Однако семь образцов пуховиков дотянулись даже до опережающего стандарта Роскачества (предусматривает более жесткие требования к качеству пошива, водооталкиванию, миграции утеплителя и т.д.). Однако среди таких товаров нет ни одной российской марки. Лидерами стали Adidas, Alef, Geox, Kappa, Mango, Springfield и Westland.