<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

03.02.2017 07:01
Усинское ТПП совершенствует методы повышения нефтеотдачи пласта
За прошедший год ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» дополнительно добыло почти миллион тонн нефти за счет применения методов повышения нефтеотдачи пластов.
Noyabr-2015.jpg

Это позволяет поддерживать темпы производства в том числе на месторождениях-«ветеранах».

Одним из наиболее действенных способов повышения нефтеотдачи является гидроразрыв пласта (ГРП). В прошлом году предприятие провело на своих месторождениях 51 такую операцию. Растет удельная эффективность ГРП: например, по сравнению с 2014 годом дополнительный дебит скважин после его проведения увеличился почти в два раза.

Большое внимание уделяется тепловым методам – в частности, прогреву пласта паром с последовательной закачкой химических реагентов. С этой целью предприятием вводятся дополнительные парогенераторные мощности. Кроме того, на пермокарбоновой залежи Усинского месторождения хорошо зарекомендовало себя термогазохимическое воздействие на пласт.

Территориальное производственное предприятие (ТПП) «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» - структурное подразделение ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ведущее добычу углеводородов на севере Республики Коми и юге Ненецкого АО. В числе разрабатываемых месторождений – Усинское, Возейское, Харьягинское, Баяндыское, Восточно-Ламбейшорское.

Комментарии (2)

Добавить комментарий
  • Я
    03.02.2017, 8:50:13
    -1
    Ох, знаем мы как оно там совершенствует :)
  • Джордж Псаки
    03.02.2017, 10:01:48
    0
    Красиво размалевали
    Ничоси, балансир даже по трафарету не поленились расписать.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 