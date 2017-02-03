Усинское ТПП совершенствует методы повышения нефтеотдачи пласта

За прошедший год ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» дополнительно добыло почти миллион тонн нефти за счет применения методов повышения нефтеотдачи пластов.

Это позволяет поддерживать темпы производства в том числе на месторождениях-«ветеранах».

Одним из наиболее действенных способов повышения нефтеотдачи является гидроразрыв пласта (ГРП). В прошлом году предприятие провело на своих месторождениях 51 такую операцию. Растет удельная эффективность ГРП: например, по сравнению с 2014 годом дополнительный дебит скважин после его проведения увеличился почти в два раза.

Большое внимание уделяется тепловым методам – в частности, прогреву пласта паром с последовательной закачкой химических реагентов. С этой целью предприятием вводятся дополнительные парогенераторные мощности. Кроме того, на пермокарбоновой залежи Усинского месторождения хорошо зарекомендовало себя термогазохимическое воздействие на пласт.

Территориальное производственное предприятие (ТПП) «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» - структурное подразделение ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ведущее добычу углеводородов на севере Республики Коми и юге Ненецкого АО. В числе разрабатываемых месторождений – Усинское, Возейское, Харьягинское, Баяндыское, Восточно-Ламбейшорское.