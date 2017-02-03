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03.02.2017 08:15
Два человека погибли на поминках
Трагедия произошла в селе Мутный Материк.
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В одном из домов Мутного Материка произошел пожар. Позже выяснилось, что в пожаре погибли двое мужчин - один 1955 года рождения, хозяин дома, второй 1958 года рождения, прописан в Усинске.

Как оказалось, в этот день они похоронили одного из родственников, а после в доме устроили поминки: выпивали, курили.

Каким-то образом произошло воспламенение и мужчины не смогли выбраться наружу, в итоге оба погибли.

Основная версия трагедии - неосторожное обращение с огнём.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (1)

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  • Аврам
    03.02.2017, 9:06:20
    2
    Вот это поминки.Погуляли на славу,а что кроме них никого не было в доме?Соболезную родственникам погибших.Не поминайте хоть вы так.
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