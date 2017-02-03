Два человека погибли на поминках

Трагедия произошла в селе Мутный Материк.

В одном из домов Мутного Материка произошел пожар. Позже выяснилось, что в пожаре погибли двое мужчин - один 1955 года рождения, хозяин дома, второй 1958 года рождения, прописан в Усинске.

Как оказалось, в этот день они похоронили одного из родственников, а после в доме устроили поминки: выпивали, курили.

Каким-то образом произошло воспламенение и мужчины не смогли выбраться наружу, в итоге оба погибли.

Основная версия трагедии - неосторожное обращение с огнём.

(с) Усинск.Онлайн