74% опрошенных считают, что газета Усинску не нужна

Опрос проводился в связи с проверками общественников и выявлением почти 25 миллионов на "пиар".

Согласно результатам голосования, проведенного в официальной группе ИА Усинск.Онлайн "Вконтакте", 74% респондентов сошлись во мнении, что газета, на которую тратятся бюджетные деньги, городу не нужна.

Всего в опросе приняли участие 264 человека.

Напомним, активисты Общероссийского народного фронта в Коми промониторили бюджетные расходы на освещение в СМИ деятельности муниципальных чиновников республики.

Самым затратным оказался Усинск, израсходовавший на эти цели свыше 13 миллионов рублей в прошлом году. Общие информационные расходы вместе с публикацией нормативно-правовых актов там составили свыше 18,5 миллионов.

Администрация Усинска уведомила СМИ, что в 2017 году расходы будут увеличены до 24 миллионов 799 тысяч рублей.

Отмечается, что другие муниципалитеты намного скромнее в таких расходах. В Сыктывкаре, к примеру, в прошлом году на освещение работы чиновников администрации и деятельности городского совета в СМИ было потрачено 600 тысяч рублей. Запланированные расходы в новом году не изменятся.

В Печоре на освещение деятельности администрации и депутатов в прошлом году было запланировано порядка 1,5 млн рублей, в 2017 примерно столько же. В Ухте в 2016-ом потратили 99 тысяч рублей, на 2017 год такие траты не запланированы вовсе.

Мониторинг также показал отсутствие расходов на размещение информации в СМИ о работе чиновников в 2016 и 2017 гг. в городе Вуктыл, а также в Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Удорском, Княжпогостском и Усть-Вымском районах.

ОНФ в Коми выйдет с предложением для администрации Усинка сократить расходы на информационное освещение деятельности в СМИ. В правительство региона будет подготовлено обращение с просьбой взять на контроль создание открытой и доступной для граждан системы информирования о подобных расходах.

(с) Усинск.Онлайн