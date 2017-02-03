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03.02.2017 09:23
74% опрошенных считают, что газета Усинску не нужна
Опрос проводился в связи с проверками общественников и выявлением почти 25 миллионов на "пиар".
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Согласно результатам голосования, проведенного в официальной группе ИА Усинск.Онлайн "Вконтакте", 74% респондентов сошлись во мнении, что газета, на которую тратятся бюджетные деньги, городу не нужна.

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Всего в опросе приняли участие 264 человека.

Напомним, активисты Общероссийского народного фронта в Коми промониторили бюджетные расходы на освещение в СМИ деятельности муниципальных чиновников республики.

Самым затратным оказался Усинск, израсходовавший на эти цели свыше 13 миллионов рублей в прошлом году. Общие информационные расходы вместе с публикацией нормативно-правовых актов там составили свыше 18,5 миллионов.

Администрация Усинска уведомила СМИ, что в 2017 году расходы будут увеличены до 24 миллионов 799 тысяч рублей.

Отмечается, что другие муниципалитеты намного скромнее в таких расходах. В Сыктывкаре, к примеру, в прошлом году на освещение работы чиновников администрации и деятельности городского совета в СМИ было потрачено 600 тысяч рублей. Запланированные расходы в новом году не изменятся.

В Печоре на освещение деятельности администрации и депутатов в прошлом году было запланировано порядка 1,5 млн рублей, в 2017 примерно столько же. В Ухте в 2016-ом потратили 99 тысяч рублей, на 2017 год такие траты не запланированы вовсе.

Мониторинг также показал отсутствие расходов на размещение информации в СМИ о работе чиновников в 2016 и 2017 гг. в городе Вуктыл, а также в Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Удорском, Княжпогостском и Усть-Вымском районах.

ОНФ в Коми выйдет с предложением для администрации Усинка сократить расходы на информационное освещение деятельности в СМИ. В правительство региона будет подготовлено обращение с просьбой взять на контроль создание открытой и доступной для граждан системы информирования о подобных расходах.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (23)

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  • Да...
    03.02.2017, 9:30:16
    6
    Кучеряво пиарится администрация Усинска!
  • Меня зовут
    03.02.2017, 9:40:43
    7
    С ума сошли что бы вконтакте такого рода голосования проводить? Там же малолетки и бездельники, как можно доверять мнению 264 голосам малолеток и бездельников?
    • Да?
      03.02.2017, 10:11:06
      -1
      Я голосовал, например, однако малолеткой меня назвать сложно уже лет 20 как, да и бездельником тоже. Всё верно - никто не читает газету эту, а на такие сумасшедшие деньги лучше бы кинотеатр содержали.
      • я
        03.02.2017, 10:27:38
        0
        я читаю
  • Селянин
    03.02.2017, 9:44:36
    4
    Оболдели совсем! А в села как информацию будете доставлять? В контакте? Каким бестолковым и цынничным надо быть, чтобы в контакте опросы такие делать. Вы про села только на период выборов вспоминаете!!!
    • 123
      03.02.2017, 10:13:27
      0
      А сейчас вы как информацию получили?))) Вот так и будут доставлять, через интернет - ноль затрат, только представь.
      • дурачок
        03.02.2017, 10:21:08
        1
        у нас в селах нет интернета, да и бабушки не на ты с компьютором
  • Александр Миловидов
    03.02.2017, 9:48:30
    5
    Чудная статья!
    Проголосовало 265 человек. Меньше двухсот пользователей интернета высказали собственное мнение: газета им не интересна.
    С таким же успехом можно войти в детский сад и задать детям и воспитателям, техническому персоналу вопрос о необходимости сайта усинск-онлайн. А что? Те же человек 200. При этом, полагаю, остаётся вероятность, что кто-то из них видел данный сайт.
    Господа, давайте перестанем заниматься популизмом!
  • Йцуке
    03.02.2017, 9:54:34
    0
    А чего бы на порносайтах этот опрос не провести?
  • Семен
    03.02.2017, 9:55:54
    3
    А при чём здесь газета? Большая часть денег из 25 млн идёт на телевидение. Тогда правильно вопрос сформулируйте: нужен ли в Администрации отдел информации и работы со СМИ, с штатом и зарплатой?
    • Джордж Псаки
      03.02.2017, 9:58:45
      2
      или
      "Не слишком ли много тратится на СМИ в Усинске?"
  • Одноклассники
    03.02.2017, 10:02:40
    2
    Я так понимаю некомпетентные малолетки усинск.онлайн провели опрос среди некомпетентных малолеток вконтаке. Жуть
    • Лилит
      03.02.2017, 10:06:19
      0
      А Вы переживаете, что не провели опрос в фейсбуке и одноклассниках?)))
      • Одноклассники
        03.02.2017, 10:14:43
        3
        Да переживаю. Надо было в одноклассниках, там обратный эффект был, там пенсионеры ещё бы и за газету спид.инфо.усинск проголосовали.
  • Иванов
    03.02.2017, 10:09:24
    5
    почему то никого не тронуло то что на ПИАР выделяют в два раза бабок больше чем на ремонт дворов ...

    мне кажется на это больше внимание уделить нужно ....

    в Ухте тратят 100 тыщ - а у них по часу рассказывают что где как ....
    а у нас 25 лямов - и только как хорошо в Усинске МЕЕЕЕРИЯ работает ....

    на отстрел собак пустить бабки .... и ремонт дворов ....
  • Я не знаю
    03.02.2017, 10:20:06
    1
    Газета это имидж города, она должна быть в любом случае. Хлеба своего нет-привозной, продуктов своих нет-все привозное, специалистов своих нет-все приезжие, в усинске ни чего своего нет, прям позорище. Если и газеты не будет, то усинск можно переименовывать в поселок городского типа. Хотя и пгт свои газеты есть. Усинск прям конченый какой то.
  • Ханько Сергей
    03.02.2017, 10:23:35
    -1
    Причина таких трат это советский подход к вопросу. Газета бесспорно нужна и автобусы нужны, но администрация вынуждена тащить эти затраты в одиночку и тут же публикуются газеты нефтяников и катаются автобусы нефтяников. В случае если делать все по уму все будет но в три раза дешевле. А опрос объективен падение рынка печатной продукции очень серьезное, через пять лет газет и журналов не будет!!!
  • Шрайбигус
    03.02.2017, 10:27:51
    2
    Пресс служба в Администрации 5 человек, средняя зарплата 120 тр в месяц+налоги, около 3 млн в год на содержании этих сотрудников, которые должны освещать жизнь города, в том числе и через сайт. так что к самопиару Администрации прибавляем еще 3 млн-итого 28 млн в год. Газета всегда издаваласт для сел, где до сих пор нет даже местного ТВ.
    • Ю-ю
      03.02.2017, 10:30:54
      -1
      Кто вам про такие зарплаты в пресс службе рассказал? )))
    • Шрайбигусу
      03.02.2017, 10:35:05
      0
      Ага, тогда бы в администрацию из нефтянки народ валил бы а не наоборот. Думай что говоришь)) Там средняя зарплата раз в пять ниже чем ты назвал
      • Читай внимательно!
        03.02.2017, 10:39:13
        3
        120 000/5 человек= 24000 рублей в месяц. Какой нефтяник пойдёт в Администрацию на такую зп
  • НК
    03.02.2017, 10:35:10
    2
    Вы в Интернете спрашивали про газету? Очень "умно".
  • димон
    03.02.2017, 10:38:44
    0
    Мне нравится то, что Сыктывкар почти ничего не тратит. Так там есть Юрган. Может он просто скоро будет везде? Потом сам подход с выбором формулировки - "тратит на пиар". Что это? Вы видите каждый день красующихся в экране руководителей? Нет. Вы ежедневно видите то, что происходит в городе. Это новостные программы, тематические о спорте и культуре. Это то, чем живет муниципалитет. А насчет газеты? Ее отсутствие есть показатель стагнации общества. А ее наличие - признак дееспособного муниципалитета.
    ОНФ сам такими заявлениями получил пиар, очень близорукий, поставивший в пример муниципалитеты в которых деньги вообще на освещение деятельности власти не тратятся. Откуда люди тогда знают, что вообще она, эта власть делает? Насколько вообще там эта власть открыта?
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