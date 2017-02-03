74% опрошенных считают, что газета Усинску не нужна

Согласно результатам голосования, проведенного в официальной группе ИА Усинск.Онлайн "Вконтакте", 74% респондентов сошлись во мнении, что газета, на которую тратятся бюджетные деньги, городу не нужна.
Всего в опросе приняли участие 264 человека.
Напомним, активисты Общероссийского народного фронта в Коми промониторили бюджетные расходы на освещение в СМИ деятельности муниципальных чиновников республики.
Самым затратным оказался Усинск, израсходовавший на эти цели свыше 13 миллионов рублей в прошлом году. Общие информационные расходы вместе с публикацией нормативно-правовых актов там составили свыше 18,5 миллионов.
Администрация Усинска уведомила СМИ, что в 2017 году расходы будут увеличены до 24 миллионов 799 тысяч рублей.
Отмечается, что другие муниципалитеты намного скромнее в таких расходах. В Сыктывкаре, к примеру, в прошлом году на освещение работы чиновников администрации и деятельности городского совета в СМИ было потрачено 600 тысяч рублей. Запланированные расходы в новом году не изменятся.
В Печоре на освещение деятельности администрации и депутатов в прошлом году было запланировано порядка 1,5 млн рублей, в 2017 примерно столько же. В Ухте в 2016-ом потратили 99 тысяч рублей, на 2017 год такие траты не запланированы вовсе.
Мониторинг также показал отсутствие расходов на размещение информации в СМИ о работе чиновников в 2016 и 2017 гг. в городе Вуктыл, а также в Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Удорском, Княжпогостском и Усть-Вымском районах.
ОНФ в Коми выйдет с предложением для администрации Усинка сократить расходы на информационное освещение деятельности в СМИ. В правительство региона будет подготовлено обращение с просьбой взять на контроль создание открытой и доступной для граждан системы информирования о подобных расходах.
(с) Усинск.Онлайн
Проголосовало 265 человек. Меньше двухсот пользователей интернета высказали собственное мнение: газета им не интересна.
С таким же успехом можно войти в детский сад и задать детям и воспитателям, техническому персоналу вопрос о необходимости сайта усинск-онлайн. А что? Те же человек 200. При этом, полагаю, остаётся вероятность, что кто-то из них видел данный сайт.
Господа, давайте перестанем заниматься популизмом!
мне кажется на это больше внимание уделить нужно ....
в Ухте тратят 100 тыщ - а у них по часу рассказывают что где как ....
а у нас 25 лямов - и только как хорошо в Усинске МЕЕЕЕРИЯ работает ....
на отстрел собак пустить бабки .... и ремонт дворов ....
ОНФ сам такими заявлениями получил пиар, очень близорукий, поставивший в пример муниципалитеты в которых деньги вообще на освещение деятельности власти не тратятся. Откуда люди тогда знают, что вообще она, эта власть делает? Насколько вообще там эта власть открыта?