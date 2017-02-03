Всегда найдется тот, кто готов сделать дешевле

В любом сегменте рынка, даже в нашем небольшом Усинске, всегда найдется тот, кто предложит за свои услуги более низкую цену. Поэтому лучше доверять профессионалам.

Когда мы открывали фирму, то в первую очередь ставили цель заслужить доброе имя, потому что доброе имя лучше богатства...

Невозможно быть одновременно хорошим и плохим, добрым и злым, потому что в любом случае более сильная сторона всё равно разовьётся и ты станешь именно тем, кем тебя видят другие люди, тем кем действительно являешься.

Но смотреть могут по-разному и под разным углом, так сказать, делать выводы из других, чужих слов, за которыми спрятана зависть, а быть может и просто обыкновенный яд, который так хочется выплеснуть, чтобы получить удовольствие.

Каждый из нас сталкивался с неправдой в свой адрес, и каждый поступал по велению сердца, более мудрые люди молчат, более молодые и прямолинейные выдают ответ...

Именно это и побуждает написать вот так открыто, потому что нам не надо прятаться и мы открыты для общения. Особенно хотим уделить пару строк для всех менеджеров по продажам шуб, что если Вы делаете лживые вбросы и черните нашу репутацию, то это не увеличит Ваши продажи, потому что Вы продаёте Китайскую норку, которую выдаёте за Греческую и т.д. И это с нашей стороны правда, подкреплённая фактом.

Практически год мы работаем с вами и знаем каждого клиента в лицо, каждый для нас дорог, потому что мы пришли всерьёз и надолго. В наших планах не только ремонтировать Ваши шубки, но и помогать самому городу. Если вдруг Вам станут интересны наши планы, то напишите об этом в комментариях.

Теперь относительно цены, проведя полный анализ по всему рынку России мы вывели среднюю цену, которую и установили, вы платите не просто за перекрой шубы, а за весь прикладной материал отличного качества, индивидуальное лекало, специализированную хим.чистку и "глажку" меха, за персональных специалистов, которые посвятили всю свою жизнь меховому искусству. Вы отдаёте свои деньги за хороший пошив по вашей фигуре. И это небольшие деньги, по соотношению с результатом того, что мы вам отдаём. Конечно бывают и прорывы в шубах, потому что мех старый и когда это происходит то мы всегда готовы исправить, отремонтировать, делаем это бесплатно, потому что любим вас и свой труд. Никогда никому не отказывали.

Так что не слушайте никого, если есть вопросы, позвоните тем людям кто писал у нас на странице свои отзывы и всё хорошенько узнайте.

А мы желаем всем жителям Усинска добра, любви и счастья!!! Приходите к нам, пишите, звоните, консультируйтесь. Всегда ваша "Мехаша".

Телефон для связи: 89129412252, Дмитрий.