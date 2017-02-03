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03.02.2017 10:45
Внимание, розыск!
В Усинске разыскивается несколько человек, в том числе и обвиняемых в нарушении уголовного законодательства.
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Так, разыскивается Киселев Алексей Владимирович 1979 года рождения, по подозрению в совершении серии краж. В данный момент в отношении него выбрана такая мера пресечения как домашний арест, однако дома его полицейские не обнаружили.

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Также разыскивается Фартдинова Евгения Альбертовна, 1978 года рождения, за нарушение правил административного надзора. Разыскиваемая проживает в Щельябоже, однако по имеющимся данным она находится в Усинске.

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Если вам что-либо известно о местонахождении данных граждан - необходимо сообщить в полицию по телефону "02", либо в "дежурную часть" по телефону 5-44-58.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (8)

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  • Вурдалак
    03.02.2017, 11:26:24
    0
    Вот этого утырка частенько видно по городу ошивается!то ли бухой,то ли под неизвестными препаратами!?может и ошибаюсь,но очень похож
    • ДЛ
      03.02.2017, 14:39:20
      0
      это точно - сам его на улице пару раз видел недавно...
      • ДЛ
        03.02.2017, 14:40:49
        1
        а Фартдинова Е. А. в Лондон говорят укатила, не достать ее больше!)
        • !
          03.02.2017, 17:26:22
          0
          Хорошая попытка, Евгения Альбертовна.
  • Анононим из анонимайзера
    03.02.2017, 12:17:20
    1
    меня забыли)))
  • Брат
    03.02.2017, 16:06:30
    0
    Брат))))
  • Север
    03.02.2017, 16:29:42
    1
    Какие отвратительные рожи
  • Усиночка
    03.02.2017, 18:47:14
    0
    Эта женщина живет вроде на строителей-3 у какого-то пенсионера зовут Петр 4 подъезд
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