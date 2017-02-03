Внимание, розыск!

В Усинске разыскивается несколько человек, в том числе и обвиняемых в нарушении уголовного законодательства.

Так, разыскивается Киселев Алексей Владимирович 1979 года рождения, по подозрению в совершении серии краж. В данный момент в отношении него выбрана такая мера пресечения как домашний арест, однако дома его полицейские не обнаружили.

Также разыскивается Фартдинова Евгения Альбертовна, 1978 года рождения, за нарушение правил административного надзора. Разыскиваемая проживает в Щельябоже, однако по имеющимся данным она находится в Усинске.

Если вам что-либо известно о местонахождении данных граждан - необходимо сообщить в полицию по телефону "02", либо в "дежурную часть" по телефону 5-44-58.

(с) Усинск.Онлайн