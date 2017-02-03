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03.02.2017 11:45
Плата за "общедомовые" теперь в общем тарифе
Для многих это повлекло увеличение коммунальных платежей.
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С 1 января 2017 года расходы на приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, включены в размер платы за содержание жилого помещения.

В этой связи с 1 января 2017 года в платежном документе на оплату ЖКУ исчезнет строчка «общедомовые нужды (ОДН)», об этом доложила руководитель Управления ЖКХ Надежда Семакова на совместном заседании комиссий Совета МО ГО "Усинск".

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29 июня 2015 №176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения будет включать в себя кроме платы за работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, также плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме (МКД).

При первоначальном включении в плату за содержание жилья расходов на оплату коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, их размер не может превышать нормативов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, установленных субъектом Российской Федерации (Служба Республики Коми по тарифам) по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Норматив потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества МКД установлен в пределах 0,012-0,02 куб. метра в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества МКД. Нормативы установлены в зависимости от наличия централизованного горячего и (или) холодного водоснабжения, оборудования жилого помещения водонагревателями, ваннами, раковинами, мойками, унитазами.

Норматив потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества МКД установлен в пределах от 2,7 до 5,4 кВт-ч на один квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в месяц. Этот показатель зависит от наличия количества и типов потребляющих электроэнергию оборудования, в том числе лифтов.

Необходимо отметить, что проведения общего собрания собственников многоквартирного дома при первоначальном включении в плату за содержание жилья расходов на оплату коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, не требуется!

Размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества, определяется путем суммирования размера расходов по каждому виду коммунальных ресурсов, который определяется путем перерасчета стоимости каждого вида коммунального ресурса, определенного соответственно площади помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, на 1 квадратный метр площади жилых и нежилых помещений в каждом многоквартирном доме.

Таким образом, размер платы для населения будет фиксированный, превышающие норматив потери лягут на плечи управляющей организации или ТСЖ. Тем самым законодатель побуждает УО или ТСЖ следить за сетями, дабы не допускать потери свыше норматива.

По вопросам расчетов, правильности начислений необходимо обращаться в свою управляющую организацию, которая обязана дать подробную консультацию по выставленным суммам, сообщает Управление ЖКХ администрации МО ГО «Усинск».

Для многих усинцев такой пересмотр законодательства повлек финансовые затраты: теперь общий тариф для них за электроэнергию или воду стал выше.

- В том случае, если у жителей имеются вопросы по начислению коммунальных платежей - рекомендую обращаться в жилищную инспекцию, - резюмировала Надежда Семакова.

Комментарии (38)

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  • оленевод Бельдыев
    03.02.2017, 12:05:48
    13
    Норматив потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества МКД установлен в пределах от 2,7 до 5,4 кВт-ч на один квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в месяц.
    а с какого перепуга в квитанции УК форма и модуль тариф выставлен 8 руб 52 коп ??? Также есть у меня фотографии (которые наверное стоит отнести в суд) когда у дома проводи ли сварочные работы у каждого подъезда и подключали аппараты для сварки к щитку электросчетчиков.
    • Абориген
      03.02.2017, 12:30:07
      -3
      Районный коэффициент накрутили! В нашей стране квартира должна быть размером с туалет, тогда кварт. плата будет адекватной. А так жил. площадь пользуется лифтом, мотает свет на этажах и расходует воду на помывку лифта и подъезда. И не важно что в этой трешке ты один живешь.
    • Она
      03.02.2017, 12:46:18
      11
      Отнесите. Не имеют право подключаться к щитку. Эти затраты должна оплачивать УК. А Вы ей уже оплатили за содержание и текущий ремонт!
    • Она
      03.02.2017, 12:46:19
      7
      Отнесите. Не имеют право подключаться к щитку. Эти затраты должна оплачивать УК. А Вы ей уже оплатили за содержание и текущий ремонт!
    • Оленеводу
      03.02.2017, 14:29:23
      0
      Тариф с объемом потребления не путай.
      Нужно понимать где и сколько должно быть кВт, а то от 2,7 до 5,4 это слишком большой разбег.
      По ходу расчет у них таков:
      5,4 кВт на 1 метр общей площади общего имущества Х на саму площадь (в каждом доме разная). Получившееся число умножается на стоимость 1 кВт. И вот эту сумму они делят на площадь жилых и не жилых (коммерческих) помещений, получая при этом тариф, который и выставляется собственникам.
  • счетовод
    03.02.2017, 12:06:28
    10
    Это при минимальной норме с моей трехкомнатной квартиры будет 780!!! литров воды в месяц, при условии что подъезд моют раз в год!!!
    И ежедневно я должен платить почти за 6 кВт электроэнергии - за что?!
    • ДЛ
      03.02.2017, 14:37:27
      0
      6 кВт -это все лифты, лампочки подъездов, на подъезде лампы, и насосы в подвалах. может столько и выйдет.
      • счетовод
        03.02.2017, 14:42:55
        0
        так лифта нет!
  • Татка
    03.02.2017, 12:25:43
    1
    Ну тогда САГ-Билдинг впереди планеты всей-Тариф по эл.энергии 8,67!!! А зачем мелочиться?!Или я чего-то не понимаю???
  • 321
    03.02.2017, 12:30:37
    6
    Тариф на 1 кв метр общей площади, а считают почему-то площадь квартиры. Это когда она общей стала. Световоды хреновы?
    • оленевод Бельдыев
      03.02.2017, 12:59:43
      12
      самый больший прикол-это прикол в их расчетах-тариф на 1 кв метр общей площади
      И до лампочки-что один дом двух подъездный-а другой двенадцати подъездный......прикиньте какой выхлоп эти барыги поимеют с общей площади 12-ти подъездного дома при грабительском тарифе взятым с потолка в сумме 8 руб,52 коп.Что само интересно-наши "избранники и усатые полосатые даже не пытаются прокомментировать грабительскую ситуацию.....вспомнят муDO звоны только при очередных выборах-начнут брызгать слюной ЖКХ под контроль....достали уже все желающие поживится за наш счет...и дармоеды чиновники и депутаты ничего не делающие и ни за что не отвечающие
  • -_-
    03.02.2017, 12:36:34
    8
    упыри и упырихи, когда уже вы нажретесь?!
    ?
  • Наталья
    03.02.2017, 12:37:58
    8
    Умножили кв метры моей квартиры на 4.60 (53.8*4.6=247,48), с какой стати??????????? У меня за эл энергию в месяц не более 600 рублей выходило вместе с общедомовыми! Это ж гораздо проще, чем посчитать коэффициент, выделить долю общего имущества в МКД которая принадлежит данному собственнику и уже от этого делать начисления. А при установленном общедомовом приборе учета ( в нашем доме он есть) начисления должны производиться как и прежде.
  • Пионерская 17
    03.02.2017, 12:43:50
    9
    "Необходимо отметить, что проведения общего собрания собственников многоквартирного дома при первоначальном включении в плату за содержание жилья расходов на оплату коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, не требуется!" а я читала,что собственники должны участвовать ..и предел от 2,7 до 5,4руб..почему не взяли 2,7руб..при умножения на все наши площади..была бы сумма по скромней..почему мы должны переплачивать за эл.энергию и разница идет в карман УК..Надежда Игоревна?или с этими вопросами надо обращаться в высшие инстанции..в наших домах особо не перерабатываются..
  • Она
    03.02.2017, 12:49:47
    10
    Так они не просто тариф на ОДН подняли, еще же увеличили за содержание и текущий ремонт! А как же Постановление, не повышать тарифы с января?! Похоже вообще беспредел полный в Усинске творят.
  • Она
    03.02.2017, 12:49:48
    4
    Так они не просто тариф на ОДН подняли, еще же увеличили за содержание и текущий ремонт! А как же Постановление, не повышать тарифы с января?! Похоже вообще беспредел полный в Усинске творят.
  • !
    03.02.2017, 12:57:17
    5
    завышено минимум в 3 раза, если исходить из формул по расчету ОДН! Расчет потребления ОДН на электроэнергию
    Для удобства введем один коэффициент – это доля конкретной квартиры в площади всех помещений в доме:
    Кпл=Пкв/Пож
    где:
    Пкв – площадь квартиры;
    Пож – общая, жилого дома.
    Пусть в доме всех помещений 1830 кв. м, а площадь одной квартиры 45 кв. м – коэффициент равен 0.025.
    При отсутствии общедомового счетчика учета


    В каждом доме у собственников есть выбор – заключить договор на оплату электроэнергии на ОДН с энергосбытовой компанией или доверить расчеты с ними своему домоуправлению (УК). Постановлением правительства предписано, что управляющие компании должны брать плату за ОДН не выше установленных в регионе нормативов. Поэтому рассчитывают расход электроэнергии УК так же, как в домах, без счетчиков:
    Рэл=Нэл*Пнж*Кпл,
    где:
    Рэл – потребленная электроэнергия;
    Нэл – норматив ОДН на 1 кв. м;
    Пнж – площадь нежилых помещений.
    В том же доме общей площадью – 1830 кв.м, нежилые помещения – 380 кв.м, тогда Рэл, при нормативе 1,26 кВт будет:
    Рэл=1,26*380*0.025, то есть 11.97 кВт.
    Общедомовой прибор учета установлен
    Если расчет ведет энергосбытовая компания, учитывается разница между общедомовым потреблением суммой показаний по квартирам и энергии по нормативу в помещениях без счетчиков:
    Оэл=(Оод-Окв)*Кпл,
    где:
    Оэл – объем израсходованной энергии в жилом помещении;
    Оод – электроэнергия по всему дому;
    Окв – суммарное потребление собственников и нанимателей жилья.
    Например, по общедомовому счетчику – израсходовано 11500 кВт, суммарное потребление по жилым помещениям – 10870. Оэл=15.75 кВт – по той же квартире.
    В этом случае, чтобы расчет электроэнергии на общедомовые нужды производился правильно, необходимо регулярно передавать показания всех квартирных счетчиков в энергосбытовую компанию.
    Если по какой-либо квартире показания не передавались долгое время, расчет потребления производится по среднему, возможно, рассчитанному летом, тогда собственники этих квартир недоплачивают в зимнее время. Израсходованная и неоплаченная ими электроэнергия, свыше средней летней добавляется другим владельцам как общедомовая плата.
    Сделать оплату электроэнергии на ОДН, по счетчику учета сопоставимой с действительными расходами могут только сами собственники жилых помещений. Достаточно учитывать суммарное потребление по квартирам. Для этого придется сделать проверки индивидуальных счетчиков более частыми.
  • Татка
    03.02.2017, 13:00:31
    8
    по квартире эл.эн 590р,А одн 441-АУ,Саг-билдинг!!!! не слишком ли вам будет светло в своей конторе????
  • Жилец
    03.02.2017, 13:01:08
    2
    Стоимость ОДН выросла в 2 раза, потреб**ем меньше, а платим по нормативу и это при том что те у кого нет счетчиков платят с повышающим коэффициентом. В чей карман разница ложится?
    • пИОНЕРСКАЯ17
      03.02.2017, 14:44:15
      1
      вся разница..идет в УК..
  • Ёрик
    03.02.2017, 13:11:18
    8
    Да это беспредел! Вы с*** дождетесь того времени, когда вас на кострах жечь будут! Сказать во сколько раз вы мне подняли ОДН на электроэнергию?! В 4 раза ТВАРИ!
  • Народ разочарован(((
    03.02.2017, 13:36:41
    7
    После таких Глав...
    Я считаю, что нужно отправить квитанции разных УК и УГИЦ ВЫШЕ, с просьбой дать разъяснения... На каком основании ОДУ (общ.) переименовали и подключили к оплате...
  • Мдааааа
    03.02.2017, 14:08:51
    5
    Похоже ничего и никого не боятся твари! Миллиардами воруют и хоть бы хер по деревне. Зря нагнетают обстановку, ох зря....
  • Наталья
    03.02.2017, 14:12:18
    3
    У нас как всегда, закон приняли, ни кому ни чего не разъяснили, сами не разобрались, но уже посчитали)))
  • Тусинец
    03.02.2017, 14:20:58
    2
    Выбрали педросов, пожинаем плоды
  • ***
    03.02.2017, 15:06:40
    0
    Электронная почта:

    Официальный сайт: http://komitet_gkh.rkomi.ru/ ЖИЛ.ИНСП. В СЫКТЫВКАРЕ,если не ошибаюсь..
  • Анна
    03.02.2017, 15:18:44
    9
    Откроем Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498 "О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме" пункт 7 подпункт в. Там четко написано, что для расчета используется общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
    Как дали разъяснения в управляющей компании, они при расчете учитывали общую площадь дома и площадь моей квартиры. Но МОЯ квартира не является общим имуществом!!!!!!!
  • Для Надежды Семаковой
    03.02.2017, 15:25:26
    0
    - Скажите, неужели с 1 яваря в счетах за коммунальные услуги исчезнет плата за ОДН? - такой вопрос поступил сегодня от пенсионерки из Сыктывкара на "прямую линию" в Общественную приемную Главы Коми.

    Подробный ответ горожанке предоставила Галина Машукова, начальник Управления надзора и административной практики Служба РК строительного, жилищного и технического надзора (контроля).


    - Плата за общедомовые нужды сохраняется, но в счетах-квитанциях произойдут изменения, - ответила Галина Машукова.

    В феврале жители Коми получат обновленные извещения на оплату коммунальных услуг. В подразделе "Общедомовые нужды" (ОДН - от авт.) исчезнут определенные коммунальные услуги: электроэнергия, водоотведение, горячая и холодная водоснабжение. Теперь плата за поставляемые коммунальные ресурсы будет включена в строку "Содержание и текущий ремонт общедомовых территорий". В счетах сохраняется подробная разбивка по каждому коммунальному ресурсу, но уже в другом разделе.

    - Это не отразится на итоговой сумме к оплате за услуги ЖКХ, от перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Но, важно понимать: плата за отопление на ОДН будет по-прежнему взыматься в составе внутриквартирного потребления, - уточнила Галина Машукова.

    На каждой квитанции будет проставлен штрих-код, который позволит быстрее и эффективнее производить оплату услуг ЖКХ и снизит расходы за проведение платежа. При этом собственники смогут отказаться от нанесения штрих-кода при непосредственном управлении домом или управлении ТСЖ, жилищным кооперативом или иным потребительским кооперативом.
    • вопрос
      03.02.2017, 15:38:28
      4
      "На каждой квитанции будет проставлен штрих-код, который позволит быстрее и эффективнее производить оплату услуг ЖКХ и снизит расходы за проведение платежа." Какие расходы на проведение платежа? Это, что еще в терминалах за прием платежа будут брать комиссию??????
  • Пи16
    03.02.2017, 15:40:19
    1
    На этом сайте неделю назад житель с фонда Универсал радовался, что за общедомовые платит максимум 50 рублей в месяц благодаря проведенной работе УК, интересно сейчас столько же?
  • Нуачо
    03.02.2017, 15:58:21
    8
    Теперь можно и магниты установить.
    • почитал постановление правительства
      03.02.2017, 19:21:29
      2
      Ага, про магниты в постановлении 1498 написано в случае выявления 10 кратный норматив в месяц это почти 200 кубов на 1 человека! В деньгах примерно 15 тысяч в месяц на 1 человека только за воду!!!!!!
      И теперь будут ходить, искать эти магниты.
  • Г .г
    03.02.2017, 18:41:11
    1
    Общедомовые
    Саг - билдинг как всегда в лидерах , самый высокий тариф по городу . Когда уже вы нажретесь , твари !
  • VSN
    03.02.2017, 19:23:11
    1
    СВЕТ ОБЩЕ ДОМОВОЙ ВЫРОС В РАЗЫ. РАНЬШЕ ПЛАТИЛ 65 рублей А СЧАС ПРИШЛО НА СУММУ 193 руб**.ЭТО ПО СТРОИТЕЛЕЙ В ПЯТИЭТАЖНОМ ДОМЕ.ТУПО ТАРИФ УМНОЖИЛИ НА КВАДРАТУРУ КВАРТИРЫ.ЭТО ЧТО!!!!И КАК ПОНЯТЬ ВЕС ЭТОТ ДУРДОМ!!!
    • Да дурдом
      03.02.2017, 19:26:17
      -1
      Понять и простить. Идти и платить.
  • Обыватель
    03.02.2017, 19:26:48
    6
    Давайте разберемся ,с чего состоит площадь ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА? К общедомовому имуществу относятся :чердачные помещения .подвальные помещения .площадки у мусоропровода,лестничные площадки и проемы с лестничными маршами.лифтовые шахты.Квартиры - это собственность частная или муниципальная.На каждый дом имеется паспорт сдачи,в котором четко прописано какая площадь жилых помещений.и какая площадь помещений общего пользования.Но поднимите свои квитанции за последних хотя бы три года.господа...и вы увидите .наши дома "подросли"...метров на 200 - 300 квадратных.Необходимо собрать общегородское собрание собственников...но перед проведением собранием общегородским.необходимо провести собрание в каждом доме...а потом вынести претензии на городской уровень.Если мы СОБСТВЕННИКИ - значит и проблемы необходимо решать по хозяйски ,сообща.
  • Пионерская 17
    03.02.2017, 20:18:37
    2
    Позор УК..
    что и требовалось доказать..УК в очередной раз попались..как и с газовой диагностикой..в понедельник можно идти в прокуратуру..
    • ...
      03.02.2017, 20:38:18
      0
      а что с газовой диагностикой? кто-то уже оспорил?
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