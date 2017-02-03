Плата за "общедомовые" теперь в общем тарифе

Для многих это повлекло увеличение коммунальных платежей.

С 1 января 2017 года расходы на приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, включены в размер платы за содержание жилого помещения.

В этой связи с 1 января 2017 года в платежном документе на оплату ЖКУ исчезнет строчка «общедомовые нужды (ОДН)», об этом доложила руководитель Управления ЖКХ Надежда Семакова на совместном заседании комиссий Совета МО ГО "Усинск".

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29 июня 2015 №176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения будет включать в себя кроме платы за работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, также плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме (МКД).

При первоначальном включении в плату за содержание жилья расходов на оплату коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, их размер не может превышать нормативов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, установленных субъектом Российской Федерации (Служба Республики Коми по тарифам) по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Норматив потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества МКД установлен в пределах 0,012-0,02 куб. метра в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества МКД. Нормативы установлены в зависимости от наличия централизованного горячего и (или) холодного водоснабжения, оборудования жилого помещения водонагревателями, ваннами, раковинами, мойками, унитазами.

Норматив потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества МКД установлен в пределах от 2,7 до 5,4 кВт-ч на один квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в месяц. Этот показатель зависит от наличия количества и типов потребляющих электроэнергию оборудования, в том числе лифтов.

Необходимо отметить, что проведения общего собрания собственников многоквартирного дома при первоначальном включении в плату за содержание жилья расходов на оплату коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, не требуется!

Размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества, определяется путем суммирования размера расходов по каждому виду коммунальных ресурсов, который определяется путем перерасчета стоимости каждого вида коммунального ресурса, определенного соответственно площади помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, на 1 квадратный метр площади жилых и нежилых помещений в каждом многоквартирном доме.

Таким образом, размер платы для населения будет фиксированный, превышающие норматив потери лягут на плечи управляющей организации или ТСЖ. Тем самым законодатель побуждает УО или ТСЖ следить за сетями, дабы не допускать потери свыше норматива.

По вопросам расчетов, правильности начислений необходимо обращаться в свою управляющую организацию, которая обязана дать подробную консультацию по выставленным суммам, сообщает Управление ЖКХ администрации МО ГО «Усинск».

Для многих усинцев такой пересмотр законодательства повлек финансовые затраты: теперь общий тариф для них за электроэнергию или воду стал выше.

- В том случае, если у жителей имеются вопросы по начислению коммунальных платежей - рекомендую обращаться в жилищную инспекцию, - резюмировала Надежда Семакова.