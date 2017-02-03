Плата за "общедомовые" теперь в общем тарифе

С 1 января 2017 года расходы на приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, включены в размер платы за содержание жилого помещения.
В этой связи с 1 января 2017 года в платежном документе на оплату ЖКУ исчезнет строчка «общедомовые нужды (ОДН)», об этом доложила руководитель Управления ЖКХ Надежда Семакова на совместном заседании комиссий Совета МО ГО "Усинск".
В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29 июня 2015 №176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения будет включать в себя кроме платы за работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, также плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме (МКД).
При первоначальном включении в плату за содержание жилья расходов на оплату коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, их размер не может превышать нормативов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, установленных субъектом Российской Федерации (Служба Республики Коми по тарифам) по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Норматив потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества МКД установлен в пределах 0,012-0,02 куб. метра в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества МКД. Нормативы установлены в зависимости от наличия централизованного горячего и (или) холодного водоснабжения, оборудования жилого помещения водонагревателями, ваннами, раковинами, мойками, унитазами.
Норматив потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества МКД установлен в пределах от 2,7 до 5,4 кВт-ч на один квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в месяц. Этот показатель зависит от наличия количества и типов потребляющих электроэнергию оборудования, в том числе лифтов.
Необходимо отметить, что проведения общего собрания собственников многоквартирного дома при первоначальном включении в плату за содержание жилья расходов на оплату коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, не требуется!
Размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества, определяется путем суммирования размера расходов по каждому виду коммунальных ресурсов, который определяется путем перерасчета стоимости каждого вида коммунального ресурса, определенного соответственно площади помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, на 1 квадратный метр площади жилых и нежилых помещений в каждом многоквартирном доме.
Таким образом, размер платы для населения будет фиксированный, превышающие норматив потери лягут на плечи управляющей организации или ТСЖ. Тем самым законодатель побуждает УО или ТСЖ следить за сетями, дабы не допускать потери свыше норматива.
По вопросам расчетов, правильности начислений необходимо обращаться в свою управляющую организацию, которая обязана дать подробную консультацию по выставленным суммам, сообщает Управление ЖКХ администрации МО ГО «Усинск».
Для многих усинцев такой пересмотр законодательства повлек финансовые затраты: теперь общий тариф для них за электроэнергию или воду стал выше.
- В том случае, если у жителей имеются вопросы по начислению коммунальных платежей - рекомендую обращаться в жилищную инспекцию, - резюмировала Надежда Семакова.
Нужно понимать где и сколько должно быть кВт, а то от 2,7 до 5,4 это слишком большой разбег.
По ходу расчет у них таков:
5,4 кВт на 1 метр общей площади общего имущества Х на саму площадь (в каждом доме разная). Получившееся число умножается на стоимость 1 кВт. И вот эту сумму они делят на площадь жилых и не жилых (коммерческих) помещений, получая при этом тариф, который и выставляется собственникам.
И ежедневно я должен платить почти за 6 кВт электроэнергии - за что?!
Для удобства введем один коэффициент – это доля конкретной квартиры в площади всех помещений в доме:
Кпл=Пкв/Пож
где:
Пкв – площадь квартиры;
Пож – общая, жилого дома.
Пусть в доме всех помещений 1830 кв. м, а площадь одной квартиры 45 кв. м – коэффициент равен 0.025.
При отсутствии общедомового счетчика учета
В каждом доме у собственников есть выбор – заключить договор на оплату электроэнергии на ОДН с энергосбытовой компанией или доверить расчеты с ними своему домоуправлению (УК). Постановлением правительства предписано, что управляющие компании должны брать плату за ОДН не выше установленных в регионе нормативов. Поэтому рассчитывают расход электроэнергии УК так же, как в домах, без счетчиков:
Рэл=Нэл*Пнж*Кпл,
где:
Рэл – потребленная электроэнергия;
Нэл – норматив ОДН на 1 кв. м;
Пнж – площадь нежилых помещений.
В том же доме общей площадью – 1830 кв.м, нежилые помещения – 380 кв.м, тогда Рэл, при нормативе 1,26 кВт будет:
Рэл=1,26*380*0.025, то есть 11.97 кВт.
Общедомовой прибор учета установлен
Если расчет ведет энергосбытовая компания, учитывается разница между общедомовым потреблением суммой показаний по квартирам и энергии по нормативу в помещениях без счетчиков:
Оэл=(Оод-Окв)*Кпл,
где:
Оэл – объем израсходованной энергии в жилом помещении;
Оод – электроэнергия по всему дому;
Окв – суммарное потребление собственников и нанимателей жилья.
Например, по общедомовому счетчику – израсходовано 11500 кВт, суммарное потребление по жилым помещениям – 10870. Оэл=15.75 кВт – по той же квартире.
В этом случае, чтобы расчет электроэнергии на общедомовые нужды производился правильно, необходимо регулярно передавать показания всех квартирных счетчиков в энергосбытовую компанию.
Если по какой-либо квартире показания не передавались долгое время, расчет потребления производится по среднему, возможно, рассчитанному летом, тогда собственники этих квартир недоплачивают в зимнее время. Израсходованная и неоплаченная ими электроэнергия, свыше средней летней добавляется другим владельцам как общедомовая плата.
Сделать оплату электроэнергии на ОДН, по счетчику учета сопоставимой с действительными расходами могут только сами собственники жилых помещений. Достаточно учитывать суммарное потребление по квартирам. Для этого придется сделать проверки индивидуальных счетчиков более частыми.
Официальный сайт: http://komitet_gkh.rkomi.ru/ ЖИЛ.ИНСП. В СЫКТЫВКАРЕ,если не ошибаюсь..
Как дали разъяснения в управляющей компании, они при расчете учитывали общую площадь дома и площадь моей квартиры. Но МОЯ квартира не является общим имуществом!!!!!!!
Подробный ответ горожанке предоставила Галина Машукова, начальник Управления надзора и административной практики Служба РК строительного, жилищного и технического надзора (контроля).
- Плата за общедомовые нужды сохраняется, но в счетах-квитанциях произойдут изменения, - ответила Галина Машукова.
В феврале жители Коми получат обновленные извещения на оплату коммунальных услуг. В подразделе "Общедомовые нужды" (ОДН - от авт.) исчезнут определенные коммунальные услуги: электроэнергия, водоотведение, горячая и холодная водоснабжение. Теперь плата за поставляемые коммунальные ресурсы будет включена в строку "Содержание и текущий ремонт общедомовых территорий". В счетах сохраняется подробная разбивка по каждому коммунальному ресурсу, но уже в другом разделе.
- Это не отразится на итоговой сумме к оплате за услуги ЖКХ, от перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Но, важно понимать: плата за отопление на ОДН будет по-прежнему взыматься в составе внутриквартирного потребления, - уточнила Галина Машукова.
На каждой квитанции будет проставлен штрих-код, который позволит быстрее и эффективнее производить оплату услуг ЖКХ и снизит расходы за проведение платежа. При этом собственники смогут отказаться от нанесения штрих-кода при непосредственном управлении домом или управлении ТСЖ, жилищным кооперативом или иным потребительским кооперативом.
И теперь будут ходить, искать эти магниты.