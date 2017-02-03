Турнир на призы ЛУКОЙЛ-Коми расширяет географию

В феврале Усинск во второй раз примет Межрегиональный турнир по хоккею на призы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

На площадку ледового дворца «Югдом» выйдут команды из трех российских регионов: Республики Коми, Ненецкого автономного округа и Нижегородской области.

Первый турнир состоялся в прошлом году и был приурочен к 25-летию компании «ЛУКОЙЛ». В нем приняли участие сборные Ухты и Сыктывкара, команды ЛУКОЙЛ-Коми и Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского.Победу на соревнованияхв острой борьбе одержали нижегородцы.

В этом году мероприятия в рамках турнира начнутся 16 февраля, когда его участники проведут мастер-класс для воспитанников усинской детско-юношеской спортивной школы. Официальное открытие и первые игры состоятся 17-го, а завершающие матчи и церемония награждения – 19 февраля.

Вход на трибуны будет, как и в прошлом году, свободным для всех.

Расписание игр появится в ближайшие дни.