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03.02.2017 12:53
Житель Усинска осужден за нападение на судебного пристава и попытку его задушить
Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя.
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Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Усинска.

Судом установлено, что 4 апреля 2016 г. в Девонском судебном участке г. Усинска в ответ на требование судебного пристава не нарушать общественный порядок Гусейнов накинулся на него и стал душить. Вмешавшиеся в неординарную ситуацию сотрудники суда оттащили нападавшего от пристава, однако Гусейнов вскоре освободился и вновь накинулся на свою жертву, после чего в конфликт вмешались прибывшие на место происшествия сотрудники полиции. Несмотря на показания очевидцев, вину в преступлении темпераментный житель Усинска полностью отрицал.

Суд согласился с позицией гособвинения и назначил Гусейнову наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовано Следственным отделом по г. Усинску СУ СКР по Республике Коми.

Комментарии (10)

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  • буйный
    03.02.2017, 13:28:04
    3
    Дверь запили
    • любопытно
      03.02.2017, 14:02:16
      1
      Конечно, он идиот, раз напал. Но что его так заклинило, что прямо в зале суда?
      • буйный
        03.02.2017, 14:35:42
        2
        Дверь сделал бл*
      • буйный
        03.02.2017, 14:39:02
        2
        Вали от сюда бл*
        • буйному
          03.02.2017, 14:43:36
          0
          Напиши нормально! Эмоций много, а понять нельзя о чём ты?
          • Буйный
            03.02.2017, 14:53:00
            -1
            Ты чё,дур*к чтоли?
          • Буйный
            03.02.2017, 14:53:35
            -1
            Быстро бл*
  • Пц
    03.02.2017, 13:58:15
    3
    Из аула видать, не знает законов
  • Мартинка
    03.02.2017, 14:01:28
    2
    Как достали эти гости с кавказа! Предел терпения ведь должен быть
  • Бим
    03.02.2017, 15:15:44
    0
    Неужели не понятно что дело сшили белыми нитками? В каждом зале заседаний стоят камеры которые пишут все что происходит, и во всех коридорах суда. Хотели бы правды, то в качестве доказательств были видеозаписи, а слепили все из показаний очевидцев, которые естественно из тех же сотрудников суда. Вывод очевиден.
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