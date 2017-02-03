Житель Усинска осужден за нападение на судебного пристава и попытку его задушить

Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Усинска.

Судом установлено, что 4 апреля 2016 г. в Девонском судебном участке г. Усинска в ответ на требование судебного пристава не нарушать общественный порядок Гусейнов накинулся на него и стал душить. Вмешавшиеся в неординарную ситуацию сотрудники суда оттащили нападавшего от пристава, однако Гусейнов вскоре освободился и вновь накинулся на свою жертву, после чего в конфликт вмешались прибывшие на место происшествия сотрудники полиции. Несмотря на показания очевидцев, вину в преступлении темпераментный житель Усинска полностью отрицал.

Суд согласился с позицией гособвинения и назначил Гусейнову наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовано Следственным отделом по г. Усинску СУ СКР по Республике Коми.