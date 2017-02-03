Под покровительством святой Татьяны постигают науки усинские студенты

Гимн студентов «Gaudeamus igitur!» пусть не дословно, но знает каждый, кто оказался в рядах студенчества.

Кто так же, как странствующие ваганты семь веков назад, сегодня прославляют университет, благодарят родной город и меценатов, стремятся жить ярко и интересно.

С этой песни в Усинском филиале УГТУ начался праздник, посвящённый Дню российского студенчества. Что вполне оправданно, ведь именно так, с почтением, признательностью и любовью к родной Alma mater, городу и социальным партнёрам здесь относятся и учащиеся, и преподаватели.

С Днём студента виновников торжества поздравили глава городского округа – председатель Совета МО ГО «Усинск» Николай Такаев, епископ Воркутинский и Усинский Иоанн, заместитель руководителя администрации города Татьяна Анисимова, представители градообразующих предприятий.

Лучшие учащиеся, которым одинаково хорошо даются науки, спорт, творчество и волонтёрская деятельность, получили благодарственные письма и пожелания всегда быть в авангарде студенческого движения.

Директор филиала УГТУ Наталья Пичко поблагодарила социальных и деловых партнёров университета за эффективное сотрудничество, поддержку инициатив и проектов, пожелала студентам успешной сдачи экзаменов и зачётов, не полагаться на суеверия и приметы, ведь главный помощник на сессии – это знания.

– Уважаемые студенты, преподаватели, гости университета, – сказал заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам – начальник управления по персоналу и социальным программам «РН – Северная нефть» Сергей Кривоножкин, – каждому, кто в своё время был или сегодня является студентом, есть немало что вспомнить. Не только сессии, экзамены и лекции, но и богатую культурную жизнь, и, конечно, преподавателей. Как ни странно, но с особой теплотой всегда вспоминаются самые строгие, принципиальные и, как правило, обладающие изумительным чувством юмора!

От имени генерального директора «РН – Северная нефть» Геннадия Владимировича Амосова, от всего коллектива предприятия поздравляю вас с Днём студента, а всех Татьян – с именинами! Постарайтесь сделать так, чтобы ваши годы в университете были незабываемыми и яркими, ставьте амбициозные цели и добивайтесь их. Желаю удачи на экзаменах и успешной сдачи сессии. А нашему сотрудничеству с филиалом УГТУ – развития и новых проектов!

День студента в Усинске с этого года имеет статус муниципального и будет проводиться ежегодно в широком формате. Чему рады не только нынешние студенты, но и те, кто планирует поступать в филиал УГТУ. А их немало – в зрительном зале на празднике не было свободных мест, вместе с коллективом УФ УГТУ отметить Татьянин день пришли старшеклассники городских школ, ученики «Роснефть-классов», учащиеся Усинского политехнического техникума. Многие из них видят себя в перспективе студентами филиала УГТУ.

По словам школьников, праздник им понравился, «почувствовали себя частью студенческого братства». А ещё многие, наконец, получили ответ на вопрос, какова связь между студентами, Московским госуниверситетом и днём почитания святой великомученицы Татианы.

Связь достаточно очевидна: имя «Татьяна» означает устроительница, то есть та, что организовывает, делает жизнь благообразной и упорядоченной. Те же задачи и у образования. Святая великомученица всегда стремилась к познанию истины, за неё, не согласившись поступиться своей верой, и погибла. Поиск истины, опять же, является важной целью образования. Открытие Московского университета, ставшего зачинателем высшего образования в России, состоялось в 1755 году как раз в Татьянин день, 25 января. И с тех пор святая считается покровительницей всех студентов, которые вне зависимости от уровня знаний обращаются к ней за помощью.

(с) Татьяна Чернобровкина