В Усинске наградят активную молодежь

В Усинске пройдет ежегодная Премия руководителя администрации муниципального образования городского округа «Усинск» в области молодёжной политики «Успех-2017».

фото из архива

Как сообщает отдел молодежной политики Усинска, премия «Успех-2017» учреждена в целях поощрения молодых граждан, молодежных и детских общественных объединений, иных организаций и коллективов г. Усинска, проявивших себя в профессии или общественной работе, добившихся заметных результатов в различных сферах деятельности, а также для повышения престижа молодежных организаций и наставников молодого поколения.

Премия «Успех-2017» присуждается по следующим номинациям:

— Молодое дарование (за успехи в области культуры и творчества);

— Молодой предприниматель (за успехи в развитии молодежного предпринимательства);

— Молодой журналист (за успехи в освещении молодежной темы в средствах массовой информации);

— Молодой общественник (за успехи в общественной деятельности); — Молодой патриот (за успехи в области патриотического воспитания);

— Молодой спортсмен (за успехи в области физической культуры и спорта);

— Молодой пропагандист (за успехи в пропаганде здорового образа жизни среди молодежи);

— Молодежное общественное объединение (за успехи в организации результативной работы общественного объединения);

— Молодежный лидер (за успехи в реализации молодежной политики);

— Молодой рабочий (за успехи в профессиональном мастерстве);

— Наставник молодежи (за успехи в развитии наставничества);

— Совет молодых специалистов (за успехи в организации работы Совета молодых специалистов).

Выдвижение кандидатур осуществляется предприятиями, администрациями образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, творческими союзами, редакциями СМИ, руководителями детских и молодежных общественных объединений, студенческими советами, творческими союзами.

Пакет документов необходимо подать в отдел молодежной политики Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» по адресу: 169710 Коми Республика г. Усинск ул. Возейская д. 3а каб. 24. в срок до 1 марта 2017 года.