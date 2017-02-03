03.02.2017 14:30
Письмо в редакцию: "Неаккуратная буксировка стала следствием ДТП"
На прошлой неделе в Усинске припаркованный во дворе автомобиль стал участником дорожного происшествия.
Как сообщает нам автор письма, 25 января в одном из дворов Усинска произошло ДТП с автомобилем, который был припаркован возле дома.
Стало известно, что водитель автомобиля Volkswagen пытаясь завести свой автомобиль при помощи буксировки не справился с управлением и въехал в припаркованный Hyundai по улице Комсомольская.
Автор сообщает, что причинённый ущерб автомобилю Hyundai оценивается примерно в 35000 рублей.
(с) Усинск.Онлайн
Нет, ну правда, ну сколько можно...
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