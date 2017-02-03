Письмо в редакцию: "Неаккуратная буксировка стала следствием ДТП"

На прошлой неделе в Усинске припаркованный во дворе автомобиль стал участником дорожного происшествия.

Как сообщает нам автор письма, 25 января в одном из дворов Усинска произошло ДТП с автомобилем, который был припаркован возле дома.

Стало известно, что водитель автомобиля Volkswagen пытаясь завести свой автомобиль при помощи буксировки не справился с управлением и въехал в припаркованный Hyundai по улице Комсомольская.

Автор сообщает, что причинённый ущерб автомобилю Hyundai оценивается примерно в 35000 рублей.

(с) Усинск.Онлайн