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03.02.2017 14:30
Письмо в редакцию: "Неаккуратная буксировка стала следствием ДТП"
На прошлой неделе в Усинске припаркованный во дворе автомобиль стал участником дорожного происшествия.
posle-buksirovki.jpg

Как сообщает нам автор письма, 25 января в одном из дворов Усинска произошло ДТП с автомобилем, который был припаркован возле дома.

Стало известно, что водитель автомобиля Volkswagen пытаясь завести свой автомобиль при помощи буксировки не справился с управлением и въехал в припаркованный Hyundai по улице Комсомольская.

Автор сообщает, что причинённый ущерб автомобилю Hyundai оценивается примерно в 35000 рублей.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (10)

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  • кон
    03.02.2017, 15:01:55
    3
    Закон физики
    Не ты, так в тебя.
  • Вася Смирнов
    03.02.2017, 15:18:41
    0
    Да как так можно ездить? Откуда у него руки растут?
  • Сергей
    03.02.2017, 15:50:02
    -2
    Понаехали
    По накупают водительских прав и к ним авто развалюху которая не заводится, сколько таких по городу ездит.
  • Я
    03.02.2017, 16:07:00
    1
    А может, все-таки буксировка стала не следствием а причиной ДТП?

    Нет, ну правда, ну сколько можно...
  • дядя
    03.02.2017, 16:53:57
    -1
    Не спроста все это. Умышленно направлял.
    • Дмитрий
      03.02.2017, 17:34:47
      0
      По данным ГИБДД его уже лишили водительских прав.
      • Дмитрию
        03.02.2017, 19:15:35
        0
        за что лишили прав? за то, что въехал в авто или за то, что оставил место ДТП?
  • Жена
    03.02.2017, 19:41:11
    0
    Для всех кому интересна эта запись!Во первых мой муж не намеренно совершил это ДТП!!!!!ДТП произошло примерно в 13.45.Выбегает владелец машины и просто начинает проклинать мою семью!ЗА КУСОК ЖЕЛЕЗА!!!!Есть свидетель который присутствовал на месте ДТП,и подтверждает что была устная договоренность,о возмещении ущерба.Обе стороны были согласны!!!Но в 16.45 эта дама вызвала ГАИ!Протокол составляли без присутствия моего мужа,так как он уехал на работу.Его не оповестили!Он на следующий день явился в ГАИ!Я осталась одна с двумя маленькими детьми,так его посадили!Из за чего столько слез в мою семью???За кусок железа????Он не скрылся с места преступления!!!!!
  • Голобоглазая
    03.02.2017, 19:49:30
    0
    Тупица хозяйка
    *жена* она хотела просто поиметь Вас, но увы не получилось! по русски как говориться
    Рыбку съесть и на х*у сесть ! Вот пусть теперь седит!
  • Ёжик
    03.02.2017, 19:56:07
    0
    Это жизнь!
    Прокленать?? Ей все вернется!на тупых и глупых не надо обращать внимание!
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