В Коми стали чаще убивать

В 2016 году в Коми существенно возросло количество убийств: на 40,5% с 84 до 118 преступлений.

Наряду с этим, существенно снизилось числозарегистрированных фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшегосмерть потерпевшего, с 57 до 46.

Раскрываемость убийств составила 93,1%, фактов умышленного причинениятяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, – 95,8%.

Как рассказал на пресс-конференции 2 февраля руководитель СУ СКР по Коми Андрей Исаев, правоохранительные органы решили проанализировать, почему сложилась такая ситуация.

Это не говорит о плохой работе правоохранителей, пояснил А.Исаев. В прошлом году была перестроена работа побезвести пропавшим. Следователи возбуждали статью "убийство", если возникали малейшие предположения, чтооно могло произойти. Кроме того, для того, чтобы провести определенные экспертизы и использоватьопределенные методики в анализе той или иной смерти без возбуждения статьи "убийство" было не обойтись. Пофакту пропавших малолетних дело по статье "убийство" возбуждалось незамедлительно.

Анализ статистики продолжается, чтобы в этом году не допустить таких показателей.

"Еще одной серьезной проблемой является из года в год не уменьшающееся число самоубийств несовершеннолетних, что не может вызывать серьезных опасений, - рассказал А.Исаев. - За 2016 год от подобных причин погибло восемь детей. Следователи тщательно изучают причины фатального шага, проверяютвозможность доведения до него со стороны окружения ребенка, а также исследуют, не стало ли толчком к немуизучение соответствующей информации в сети Интернет. При выявлении таких случаев направляют информациюв органы Роскомнадзора, которые уполномочены принимать меры к блокированию соответствующих сетевыхресурсов. В Коми таких ресурсов выявлено не было".

Как отметил А.Исаев, следственные подразделения в 2016 году работали в условиях высокой нагрузки. Так, следователями рассмотрено свыше 15 тысяч сообщений о преступлениях, по результатам проверок возбуждено1341 уголовное дело. Нагрузка по рассмотрению сообщений о преступлениях составила свыше 23 сообщений в месяц на одного следователя.

Окончено производством 1263 уголовных дела, 1103 уголовных дела направлены прокурору с обвинительнымзаключением либо постановлением о применении принудительных мер медицинского характера. Нагрузка пооконченным уголовным делам составила два оконченных уголовных дела в месяц на одного фактическиработавшего следователя.