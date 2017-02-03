В Усинске угнали Хонду

В Усинске в ночь с 1 на 2 февраля был угнан автомобиль HONDA CR-V белого цвета. Государственный номер автомобиля - О275МН11.

По камерам видеонаблюдения удалось установить маршрут угнанной машины, которая выехала из дворовой территории дома Парковая 20, через дом Комсомольская 15 к старой Церкви. Далее проследовала через поселок Пионерный в промышленную зону - в сторону нулевого километра на зимник.

C угнанной машиной двигалась неизвестная машина в качестве сопровождения.

Полицейские ищут подозреваемого в краже, обстоятельства преступления выясняются.

Потерпевшие обращаются к неравнодушным гражданам с просьбой, если кто-нибудь в ночь с 1 на 2 февраля следовал по зимнику и видел соответствующую описанию машину, сообщите по телефонам 89129599261, 89222766074 или в ОМВД по городу Усинску.

Напомним, что согласно официальной статистике ОМВД по городу Усинску, раскрываемость по такому виду преступлений одна из самых низких. В 2016 году было зафиксировано 14 угонов, из них раскрыто всего 4.