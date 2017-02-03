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03.02.2017 15:00
В Усинске угнали Хонду

В Усинске в ночь с 1 на 2 февраля был угнан автомобиль HONDA CR-V белого цвета. Государственный номер автомобиля - О275МН11.

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По камерам видеонаблюдения удалось установить маршрут угнанной машины, которая выехала из дворовой территории дома Парковая 20, через дом Комсомольская 15 к старой Церкви. Далее проследовала через поселок Пионерный в промышленную зону - в сторону нулевого километра на зимник.

C угнанной машиной двигалась неизвестная машина в качестве сопровождения.

Полицейские ищут подозреваемого в краже, обстоятельства преступления выясняются.

Потерпевшие обращаются к неравнодушным гражданам с просьбой, если кто-нибудь в ночь с 1 на 2 февраля следовал по зимнику и видел соответствующую описанию машину, сообщите по телефонам 89129599261, 89222766074 или в ОМВД по городу Усинску.

Напомним, что согласно официальной статистике ОМВД по городу Усинску, раскрываемость по такому виду преступлений одна из самых низких. В 2016 году было зафиксировано 14 угонов, из них раскрыто всего 4.

Комментарии (17)

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  • кон
    03.02.2017, 15:05:32
    -6
    Дорога жизни
    Представьте теперь какие будут угоны, когда круглогодичная дорога появится в Усинске. Эх прощай спокойствие.
    • 123
      03.02.2017, 15:13:07
      3
      Не трынди!!!
  • Сулейман
    03.02.2017, 15:20:13
    -8
    Люди, которые кричали о необходимости дороги, что скажете по поводу угонов? Так и летом будут угонять, если дорогу сделают
  • Кэп
    03.02.2017, 15:24:57
    13
    Люди, которые боятся угона, не покупайте машины. Вот и все. А то "дорога, дорога...".
    • Zz
      03.02.2017, 15:29:50
      7
      И пусть на улицу не выходят,а то вдруг изобьют или убьют)
      • Кэп
        03.02.2017, 15:40:34
        1
        Ну. А то ж понарожали всяких. А эти еще и дорогу хотят. Дык по ней же придут какие-нибудь беженцы, всю хорошую жизнь нам испортят.
  • Усинец
    03.02.2017, 15:39:54
    0
    Нашли же???
    В подслушано Ухта написано что нашли данный автомобиль на зимнике.
    • 9
      03.02.2017, 15:52:50
      1
      Нет хозяйка пишет что не нашли.
  • 777
    03.02.2017, 15:43:40
    1
    Красивый автомобиль.
  • 1234
    03.02.2017, 16:23:39
    1
    Хотелось бы услышать полную информацию - что за сигнала, может еще какие не то противоугонные устройства были?
  • Мусо...а
    03.02.2017, 17:19:56
    5
    Как обычно 150 метров от здания МВД)))))))))))
  • Подслухал
    03.02.2017, 17:35:11
    0
    Так вообще говорят, что 7 машина за неделю угнана...и тишина везде!!!
    • wow
      03.02.2017, 17:43:39
      1
      Как обычно: 7 разных версий про одно и то же.
  • МО
    03.02.2017, 17:41:07
    0
    Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе и покупайте отечественные автомобили. Их не воруют!
  • я
    03.02.2017, 18:32:59
    2
    на фото срв 4 а уграли срв3 рестайл. Смотреть надо регистраторы людей которые ехали по зимнику в это время. Искать машину сопровождения.
  • Андрей
    03.02.2017, 19:49:46
    3
    Верните нулевой пикет. Все проблемы решатся сразу. Если бы он работал то машина осталась бы в городе.
  • м
    03.02.2017, 19:51:01
    1
    Похоже на кавказ ушла,там белые машины в тренде.Да и искать маловероятно что будут.
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