Официально: смартфоны Samsung массово подешевели в России

Компания Samsung отреагировала на изменения курса рубля и снизила стоимость смартфонов, вплоть до 27%.

Samsung, вслед за Apple, снизила цены на все актуальные линейки смартфонов: от бюджетных до флагманских. Однако смартфоны Galaxy A (2017) уже поступили в продажу по цене, учитывающей нынешний курс рубля.

Здесь вы можете сравнить старые и новые цены на смартфоны Samsung:



«Торговая сеть МИР, являясь официальном партнёром компании Samsung, снизила цены на всю линейку смартфонов. Кроме того, многие производители сейчас планируют запуск новых моделей, соответственно мы ожидаем и обновление ценовой политики на более широкий ассортимент,» - комментирует директор по розничным продажам Торговой сети МИР Иван Стариков.