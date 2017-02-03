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03.02.2017 18:21
Официально: смартфоны Samsung массово подешевели в России
Компания Samsung отреагировала на изменения курса рубля и снизила стоимость смартфонов, вплоть до 27%.
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Samsung, вслед за Apple, снизила цены на все актуальные линейки смартфонов: от бюджетных до флагманских. Однако смартфоны Galaxy A (2017) уже поступили в продажу по цене, учитывающей нынешний курс рубля.

Здесь вы можете сравнить старые и новые цены на смартфоны Samsung:
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«Торговая сеть МИР, являясь официальном партнёром компании Samsung, снизила цены на всю линейку смартфонов. Кроме того, многие производители сейчас планируют запуск новых моделей, соответственно мы ожидаем и обновление ценовой политики на более широкий ассортимент,» - комментирует директор по розничным продажам Торговой сети МИР Иван Стариков.

Комментарии (5)

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  • "едЕница"
    03.02.2017, 18:24:34
    2
    Хорошая попытка, МИР, но нет!)
  • Раш
    03.02.2017, 18:26:48
    1
    Хватит голову морочить людям!!!
  • счетовод
    03.02.2017, 18:42:37
    1
    хоть бы яндекс маркет открыли, прежде чем хвастать. на большой земле от 36 рублей
  • Говорят
    03.02.2017, 19:27:53
    -1
    Мир молодцы, крутятся, привлекают клиента. Местным надо бы у них поучится.
  • я
    03.02.2017, 19:56:47
    1
    в россии дешевеет а в усинске дорожает
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