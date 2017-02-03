Россияне больше всего осуждают наркоманию и взяточничество

Россияне считают одними из самых осуждаемых преступлений употребление наркотиков и взяточничество. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 93% опрошенных назвали употребление наркотиков недопустимым, в то время как 83% не находят оправдания взяточничеству. Россияне также осуждают алкоголизм, 78% респондентов считают вредную привычку недопустимой. Осуждают уклонение от армии 64% респондентов. 68% сказали, что уклонение от налогов нельзя оправдать.

Самым допустимым проступком 44% россиян считают использование ненормативной лексики. Против употребления мата выступило 45% участников опроса. Кроме того, 41% опрошенных допустили возможность присвоения найденных вещей и денег, а 27% респондентов оправдывают супружескую измену.

Отметим, опрос был проведен с 23 по 24 января. В нем принимали участие 1600 человек.