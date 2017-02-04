Сегодня руководство города провело встречу с молодежным парламентом

В малом зале администрации Усинска прошла встреча депутатов молодежного парламента и руководства муниципалитета.

Как сообщил на своей официальной странице в социальной сети Глава Совета города Николай Такаев, сегодня вместе со Станиславом Юрьевичем провели встречу с Молодежным парламентом Усинска.

- Многие проекты Молодежного парламента уже воплощены в жизнь и даже стали некой визитной карточкой Усинска. Это арт-объект "Комар", Молодежная аллея, "Тропа здоровья", - пишет Николай Зималетович. - И сегодня ребята пришли на встречу с новыми идеями. Среди них и спортивные, и благотворительные, и экологические. Мы всегда рады дерзким, креативным, ярким инициативам и ждем их.

(с) Усинск.Онлайн