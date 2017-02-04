<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

04.02.2017 13:51
Сегодня руководство города провело встречу с молодежным парламентом
В малом зале администрации Усинска прошла встреча депутатов молодежного парламента и руководства муниципалитета.
vstrecha-1.jpg

Как сообщил на своей официальной странице в социальной сети Глава Совета города Николай Такаев, сегодня вместе со Станиславом Юрьевичем провели встречу с Молодежным парламентом Усинска.

vstrecha-2.jpg

vstrecha-3.jpg

- Многие проекты Молодежного парламента уже воплощены в жизнь и даже стали некой визитной карточкой Усинска. Это арт-объект "Комар", Молодежная аллея, "Тропа здоровья", - пишет Николай Зималетович. - И сегодня ребята пришли на встречу с новыми идеями. Среди них и спортивные, и благотворительные, и экологические. Мы всегда рады дерзким, креативным, ярким инициативам и ждем их.

vstrecha-4.jpg

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (9)

Добавить комментарий
  • оленевод Бельдыев
    04.02.2017, 14:28:20
    12
    очередные ни к чему не обязывающие бла-бла-бла с самой яркой и запоминающей идеей-припереться на хелуин в форме солдата ВОВ
    может лучше прокомментируете грабительское новшество в сфере жкх, касательно тарифа установленного в пределах от 2,7 до 5,4 кВт-ч на один квадратный метр общей площади помещений, а у нас взятого с потолка и выставлен в размере -!!! 8 руб 52 коп.!!!..........вы то "господа хорошие" где живете-на луне...или в свои квитанции и не заглядываете????
  • Иванов
    04.02.2017, 14:37:01
    5
    так они это и обсудили ... учат: сначала запускаешь ... потом выслушиваешь месяцок ... потом все затихает ... потом привыкаешь ... и ОПА - СЛЕДУЮЩИЙ ФОКУС ... и т.д.
  • БЛА БЛА БОЛ
    04.02.2017, 14:48:29
    4
    "целевая аудитория" руководства нашего городка. Конечно, собрать взрослых людей и дать ответы по тарифам, по ОДН, про газету в конце концов не ХВАТАЕТ энергии.... или знаний?
  • молодой
    04.02.2017, 15:53:33
    5
    Я помню Хахалкин пару лет назад на одной такой встрече обещал молодёжный центр в бывшем здании расчетного центра. И чё? Скоро ещё и Тамлун закроют . Нет у меня веры этим людям!
    • молодому
      04.02.2017, 16:49:33
      2
      А там помещение просто огромное откуда будет молодежный центр денег брать за отопление и услуги УК платить?
      • ...
        04.02.2017, 17:16:17
        0
        Так планируется переезд молодежного центра туда. Ремонтируется там что-то. Ну, а на содержание этого помещения по средним оценкам по-городу будет уходить где-то около 100 тыс руб в месяц(отопление, электроэнергия, вода).
  • dig
    04.02.2017, 16:03:57
    1
    таблички зачёт!
    • Guns
      04.02.2017, 16:44:21
      1
      Молодёж у нас самая лучшая. Её ценить надо. Это же наши с вами дети. Посмотрите какие они активные, то велосипедные прогулки, то деньги на помощь в лечении детям собирают. А как они на все городские праздники развлекают горожан. Браво!Молодцы ребята. Стучите со своими идеям в двери руководителей и пусть ваши проекты не сразу, но реализуются.
  • усинка
    04.02.2017, 17:11:59
    2
    А я думала читая заглавие статьи , что руководство города провело встречу с жителями города по поводу неправильного начисления ОДН. Не дождетесь !!! Так Станислав Юрьевич и Николай Зималетович?
Последние комментарии
Последние объявления
   
 