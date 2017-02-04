Выходное чтиво: "И рощи со мной допоют"

Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" усинский поэт Роман Никитин. Попасть в нашу рубрику может каждый, для этого надо прислать к нам на электронный ящик ваше творение. Адрес: .

И рощи со мной допоют,

Докукуют,

Печальной листвою

Лучи теребя.

Я скоро уеду,

И ветер бунтует.

Ну как же без них?

Как теперь без тебя?

Кому красота

Еле слышного рая?

Кому тихий шелест

Задумчивых рек?

И только один шаг

От теплого мая

Уже означает,

Что кончился век.

Но с веком прошедшим

Давно стало тесно,

И мы стали зáпахом

Прожитых мест,

От этой болезни

Нет цели,

Нет средства,

Пока пыль дорог

Не сомнет,

Не изъест.

Ты тоже уходишь...

Прости, дорогая.

Я сам не пойму,

Отчего так несусь,

Я знаю лишь то,

Что везде опоздаю,

Я знаю, что где-то

О жизнь расшибусь.

И рощи не с нами

Теперь расстаются,

Приходят взамен

Суета, городá.

И я ухожу,

Чтобы снова вернуться.

Вот только вернусь

Я уже не туда.