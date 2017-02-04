04.02.2017 19:06
Выходное чтиво: "И рощи со мной допоют"
Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" усинский поэт Роман Никитин. Попасть в нашу рубрику может каждый, для этого надо прислать к нам на электронный ящик ваше творение. Адрес: .
И рощи со мной допоют,
Докукуют,
Печальной листвою
Лучи теребя.
Я скоро уеду,
И ветер бунтует.
Ну как же без них?
Как теперь без тебя?
Кому красота
Еле слышного рая?
Кому тихий шелест
Задумчивых рек?
И только один шаг
От теплого мая
Уже означает,
Что кончился век.
Но с веком прошедшим
Давно стало тесно,
И мы стали зáпахом
Прожитых мест,
От этой болезни
Нет цели,
Нет средства,
Пока пыль дорог
Не сомнет,
Не изъест.
Ты тоже уходишь...
Прости, дорогая.
Я сам не пойму,
Отчего так несусь,
Я знаю лишь то,
Что везде опоздаю,
Я знаю, что где-то
О жизнь расшибусь.
И рощи не с нами
Теперь расстаются,
Приходят взамен
Суета, городá.
И я ухожу,
Чтобы снова вернуться.
Вот только вернусь
Я уже не туда.
Чтобы снова вернуться.
Вот только вернусь
Я уже не туда."
_________________
Что-то навеяло :
Тихо булькнула вода
В кромке унитаза
Вспоминайте иногда
Ромку водолаза