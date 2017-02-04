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04.02.2017 19:06
Выходное чтиво: "И рощи со мной допоют"
Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" усинский поэт Роман Никитин. Попасть в нашу рубрику может каждый, для этого надо прислать к нам на электронный ящик ваше творение. Адрес: .
Nikitin.jpg

И рощи со мной допоют,
Докукуют,
Печальной листвою
Лучи теребя.
Я скоро уеду,
И ветер бунтует.
Ну как же без них?
Как теперь без тебя?

Кому красота
Еле слышного рая?
Кому тихий шелест
Задумчивых рек?
И только один шаг
От теплого мая
Уже означает,
Что кончился век.

Но с веком прошедшим
Давно стало тесно,
И мы стали зáпахом
Прожитых мест,
От этой болезни
Нет цели,
Нет средства,
Пока пыль дорог
Не сомнет,
Не изъест.

Ты тоже уходишь...
Прости, дорогая.
Я сам не пойму,
Отчего так несусь,
Я знаю лишь то,
Что везде опоздаю,
Я знаю, что где-то
О жизнь расшибусь.

И рощи не с нами
Теперь расстаются,
Приходят взамен
Суета, городá.
И я ухожу,
Чтобы снова вернуться.
Вот только вернусь
Я уже не туда.

Комментарии (7)

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  • Гуля
    04.02.2017, 19:49:25
    2
    Молодец!!!Успехов тебе !!!
    • так
      04.02.2017, 20:19:32
      1
      Дерзай, Роман, у тебя всё получится! Ты молодец!
  • юлий
    04.02.2017, 20:34:45
    -1
    тогда и я поЕт
    "И я ухожу,
    Чтобы снова вернуться.
    Вот только вернусь
    Я уже не туда."
    _________________
    Что-то навеяло :
    Тихо булькнула вода
    В кромке унитаза
    Вспоминайте иногда
    Ромку водолаза
    • dig
      04.02.2017, 21:33:23
      0
      куйня всё, Миша! )) с. автора не переплюнешь
    • /\/\
      04.02.2017, 22:25:28
      0
      Если уж, стишок про горшок от "юлия", то и вспоминать будем водолаза юлия....
  • Сергей
    04.02.2017, 20:40:22
    1
    Классно
    Молодец хотя и молодец
  • gid
    04.02.2017, 21:28:55
    2
    очень круто! очень по-взрослому! симпатичный, здравомыслящий парень. успехов, добра! никого не слушай - твори.
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