Верный выбор профессии – залог успешного будущего!

Стартовал традиционный месячник профориентационной работы, организованный сотрудниками «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть», для учеников «Роснефть-классов» Усинской СОШ №3 и средней школы посёлка Искателей НАО, в котором также задействованы старшеклассники усинских школ, студенты Усинского политехнического техникума и филиала УГТУ.

Месячник профориентации проводится четвёртый год в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа – вуз – предприятие», знакомит участников с деятельностью НК «Роснефть» и «РН – Северная нефть», помогает школьникам приобщиться к корпоративным ценностям и сделать ещё один шаг в профессиональном самоопределении.

В программе – спортивные мероприятия, диспуты, «Ярмарка профессий», деловые игры и тренинги, классные часы, встречи с бывшими выпускниками «Роснефть-классов», которые сегодня учатся в вузах и работают в Компании, познавательные экскурсии на объекты «РН – Северная нефть», творческие и конкурсы исследовательских проектов, в которых ребята смогут поделиться своими профессиональными предпочтениями, дни открытых дверей, битвы знатоков и КВН, индивидуальные консультации для старшеклассников и их родителей, «Весёлые старты на льду», конкурс эссе «Путь к успеху», экскурсии в музеи.

В Усинске месячник профориентации стартовал с классного часа для учеников 10 «А» и 11 «А» «Роснефть-классов» СОШ № 3, посвящённого проекту «школа – вуз – предприятие».

Правда, на этот раз о системе непрерывного образования сотрудникам «РН – Северная нефть» рассказывали сами школьники.

За полтора года учёбы в профильном классе нынешние одиннадцатиклассники уже в полной мере осознали, что значит быть учеником «Роснефть-класса», какие это открывает перспективы, как взаимодействуют профильные классы с филиалом УГТУ, Ухтинским университетом и «РН – Северная нефть».

– «Роснефть-классы» могут считаться визитной карточкой «Роснефти», – говорят школьники, – и мы во всём – в учёбе, спорте, творчестве, научно-практической деятельности – должны быть не хуже наших предшественников, так как представляем не только себя, но и коллектив нефтяников.

Учащиеся 11 «А» доказали верность словам на деле – ещё будучи десятиклассниками прекрасно показали себя на корпоративном тренинге «Лестница к успеху». На протяжении всего года успешно справлялись с поставленными перед ними задачами и в результате стали победителями муниципального конкурса «Класс года».

Успешно начался учебный год и для учеников нынешнего 10 «А» «Роснефть-класса». Ребята достойно представили Усинск и «РН – Северная нефть» на семинаре-тренинге «Лестница к успеху», отлично проявили себя в ходе «Недели «Роснефть-классов», побывали в Ухтинском государственном техническом университете, посетили именные аудитории «Роснефти», где узнали о взаимодействии вуза и «РН – Северная нефть», целевом направлении, которое помогает школьникам становиться студентами профильного университета. Десятиклассники принимали участие во всех школьных, городских и корпоративных мероприятиях, в том числе – профориентационных.

– Очень познавательными были прошедшие встречи с сотрудниками «РН – Северная нефть», – считает десятиклассник Тимур Галиуллов, – например – классный час о нефтяной отрасли и востребованных в ней профессиях. Сергей Петрович Белов (заместитель начальника управления подготовки нефти и газа «РН – Северная нефть» – прим. авт.) очень доступно рассказал нам о том, с чего начинается жизнь месторождения, как ведётся бурение, какие технологии применяются в строительстве скважин, специалисты каких профилей нужны предприятию. Удалось узнать много нового. Подобные встречи очень полезны, ждём поездку на производство, чтобы увидеть всё своими глазами.

По словам Тимура и его одноклассницы Наташи Солонинко, учёба в «Роснефть-классе» даёт самое важное – качественные знания и профессиональные ориентиры. У тех же, кто после школы выбирает профильный вуз и профильные или смежные специальности, необходимые для нефтяной отрасли, возможностей ещё больше. Это и престижная профессия, и перспектива после университета получить работу.

«Пример молодых специалистов, которые прошли все ступеньки системы «школа – вуз – предприятие» и сегодня являются частью коллектива НК «Роснефть», лучше всего говорит о том, что проект работает и помогает молодёжи найти свою дорогу в жизни».

– Классный час показал, что школьники достаточно уверенно ориентируются в принципах, на которых строится работа в рамках системы «школа – вуз – предприятие», – считает ведущий специалист отдела оценки и развития персонала управления по персоналу и социальным программам «РН – Северная нефть» Любовь Коковкина. – Каждый из них осознаёт, что переход на любую из трёх ступеней происходит в результате отбора – как в «Роснефть-класс» и вуз, так и в ряды молодых специалистов Компании попадают лучшие, самые достойные, сумевшие проявить себя в школьные и студенческие годы. Сегодня перед школьниками стоит важнейшая задача – выбрать вектор своего дальнейшего развития, определиться с профессией. Мы со своей стороны постараемся им в этом помочь.

(с) Татьяна Мацакова