Усинские баскетболисты отправились в Воркуту за победой

В субботу, 4 февраля, в спортивном зале «Шахтер» прошла церемония торжественного открытия Первенства ДЮСШ «Смена» по баскетболу среди юношей и девушек 2005-2006 гг.р.

фото: https://vk.com/vorkuta_sport

Как сообщает паблик "Воркута спортивная", соревнования носили статус открытых, поэтому, помимо хозяев, участие в них приняли молодые баскетбольные команды из Салехарда, Ухты и Усинска.

Присутствующая на церемонии заместитель директора детско-юношеской спортивной школы «Смена» Ирина Соколова отметила, что данные соревнования посвящены 73-годовщине снятия блокады Ленинграда:

- В те годы шахтеры Воркуты отправляли добытый уголь в осажденный город. Подвиг этих мужественных людей должен навсегда остаться в наших сердцах. Свои победы в этих соревнованиях вы сегодня посвятите именно им. Желаю всем мирного неба над головой, удачи и пусть победит сильнейший.

- Турнир будет напряженным – приехали сильные команды, - поделился своим мнением главный судья соревнований Александр Шаверов. - Команды Ухты и Усинска давно играют на соревнованиях более высокого уровня. По сравнению с ними воркутинские баскетболисты только пробуют свои силы – они новички. Для них это стартовый турнир, но свою игру они сегодня провели отлично, обойдя ухтинцев на 2 балла. Играем, по традиции, по круговой системе – самой честной, на мой взгляд. Пока невозможно даже предположить, победителя этих соревнований, все покажут итоги встреч, ведь мяч, как говорится, круглый.