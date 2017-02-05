Вчера в Усинске загорелся автомобиль

Пожарно-спасательные подразделения приняли участие в ликвидации пожара, произошедшего в Усинске.

Как следует из информации с сайта Главного управления МЧС по Республике Коми, вчера поздним вечером в 22:01 в Усинске на автодороге «Усть-Уса - Харьяга», загорелся автомобиль.

В тушении пожара принимали участие 1 единица техники и 3 человека личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидирован в 23:43 на площади 3 кв.м. Обстоятельства произошедшего выясняются.

(с) Усинск.Онлайн