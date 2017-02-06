На пять ступеней выше

В «РН – Северная нефть» в рамках системы ежегодных аудитов дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть» прошла проверка функциональности системы энергоменеджмента, результатов реализации программ энергосбережения и потенциала повышения энергоэффективности.

– Результаты проверки, проводившейся в конце минувшего года специалистами СПНУ «Роснефть-Термнефть», говорят о положительной динамике, – отметил менеджер по энергетической эффективности «РН – Северная нефть» Сергей Козак. – Показатели за прошлый год улучшились по ряду направлений, благодаря чему «РН – Северная нефть» поднялась в рейтинге Компании на пять пунктов. В основном этот рост обеспечен позитивными изменениями в области системы менеджмента и повышения энергоэффективности процессов механизированной добычи нефти.

Сыграло свою роль и то, что в августе прошлого года «РН – Северная нефть» прошла сертификацию и подтвердила соответствие системы энергоменеджмента международному стандарту ISO 50001:2011 «Energy management systems – Requirements with guidance for use» и национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Сертификации предшествовала большая организационная, техническая и документационная работа. Во время проверки специалисты компании «ДЭКУЭС» оценивали работоспособность всей системы энергоменеджмента – изучали журналы, планы, графики, результаты производственного контроля, объёмы переоснащения производства, внедрения новых технологий и замены типового оборудования на энергосберегающее. В дальнейшем их заключение было подтверждено и в ходе надзорного аудита.

– Аудиторами, проводившими нынешнюю комплексную проверку на предмет энергоэффективности и энергосбережения, были проанализированы все направления, – говорит С. Козак. – Досконально изучалось всё, что касается системы энергетического менеджмента, качества планирования энергоэффективности нефтедобычи, вопросов энергосбережения в процессе механизированной добычи нефти и попутной пластовой воды, поддержания пластового давления и утилизации воды, сбора, подготовки и перекачки нефти, систем электро- и теплоснабжения, учёта и контроля энергоэффективности как в ходе деятельности, так и на стадии проектирования и закупочных процедур. То есть давалась комплексная оценка. И тем приятнее отмеченная положительная динамика.

Как подчеркнул С. Козак, в механизированной добыче наивысший балл получили исполнение утверждённых локальных нормативных документов и инструкций по повышению энергоэффективности, квалификация персонала, информированность по энергосберегающим технологиям и оборудованию, технико-экономические расчёты. Деятельность рабочей группы и менеджера по энергоэффективности, вовлечённость профильных служб в процесс повышения энергоэффективности, внедрение системы энергоменеджмента, обучение персонала, финансирование программы энергосбережения, выездные аудиты на месторождения и ряд других направлений деятельности тоже получили максимально возможную оценку. Осталось подтянуть планирование, изучение и внедрение новых технологий в самые энергоёмкие направления – механизированную добычу и поддержание пластового давления, чтобы упорядочить процесс и добиться более высокого результата.

К самой системе энергетического менеджмента у аудиторов существенных замечаний не возникло. Более того, проверяющие выделили ряд положительных факторов, в том числе – объявление смотра-конкурса на лучшее структурное подразделение «РН – Северная нефть» в области энергоэффективности.

с 2017 года конкурс по энергоэффективности станет таким же действенным механизмом мотивации, как ежегодные состязания цеховых структур в области промышленной безопасности, охраны труда и экологической безопасности.

– Наша цель – добиться максимально возможного результата 100 баллов, – подчеркнул С. Козак. – Ведь призовое место в рейтинге НК «Роснефть» не только почётно, но и даёт возможность поощрить отличившихся работников, получить ресурсы для совершенствования системы энергоменеджмента и повышения энергоэффективности производства.

(с) Татьяна Мацакова