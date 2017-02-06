Усинца, у которого угнали машину, начали допекать мошенники

Жулики пытаются наживиться на чужой беде. Как? Читайте ниже.

Как мы ранее писали, в Усинске угнали автомобиль Honda. Пока следов угонщиков не обнаружено, однако сообщается о том, что владельцу автомобиля стали звонить мошенники.

Схема мошенничества проста. Злоумышленники видят в социальных сетях и досках объявления сообщения от угоне (либо утрате каких-либо вещей). После этого они звонят по указанному номеру и сообщают, что имущество у них и за вознаграждение они готовы его вернуть. Они просят произвести "предоплату", после чего предлагая встретиться возле какой-либо достопримечательности или торговой точки города. Естественно, никакой встречи не произойдёт, а деньги уйдут на различные банковские счета. Сами же жулики находятся совсем в других городах страны.

В случае, если при потере телефона или домашнего животного к вам обратятся подобные персонажи - помните - это мошенники и постарайтесь сообщить об этом в полицию.

Реальной же информации об угнанном автомобиле пока не имеется, уехал он в направлении "на юг", после чего его следу пока утеряны.

(с) Усинск.Онлайн