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06.02.2017 07:27
Усинца, у которого угнали машину, начали допекать мошенники
Жулики пытаются наживиться на чужой беде. Как? Читайте ниже.
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Как мы ранее писали, в Усинске угнали автомобиль Honda. Пока следов угонщиков не обнаружено, однако сообщается о том, что владельцу автомобиля стали звонить мошенники.

Схема мошенничества проста. Злоумышленники видят в социальных сетях и досках объявления сообщения от угоне (либо утрате каких-либо вещей). После этого они звонят по указанному номеру и сообщают, что имущество у них и за вознаграждение они готовы его вернуть. Они просят произвести "предоплату", после чего предлагая встретиться возле какой-либо достопримечательности или торговой точки города. Естественно, никакой встречи не произойдёт, а деньги уйдут на различные банковские счета. Сами же жулики находятся совсем в других городах страны.

В случае, если при потере телефона или домашнего животного к вам обратятся подобные персонажи - помните - это мошенники и постарайтесь сообщить об этом в полицию.

Реальной же информации об угнанном автомобиле пока не имеется, уехал он в направлении "на юг", после чего его следу пока утеряны.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (1)

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  • Йцуе
    06.02.2017, 7:45:25
    -1
    Я думаю это потому, что этот усинец допекает всех своей угнанной машиной. Все и так поняли, что её угнали, и не кому в принципе это не интересно, но объявление об угоне встречается везде где можно.
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