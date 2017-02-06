В Усинске неделя начнётся с дальнейшего усиления морозов

Вместе с северо-восточным ветром в республику продолжится поступление холодного арктического воздуха с п-ва Таймыр.

Как сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, при малооблачном небе температура будет быстро понижаться. Повсеместно установятся 30-градусные морозы, в отдельных северных и восточных районах столбик термометра будет понижаться до -35...-40С.

Морозная погода в большинстве районов республики удержится в течение всей недели, лишь в отдельных западных районах в середине недели тёплый воздух с Баренцева моря кратковременно ослабит морозы.