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06.02.2017 12:21
Коми осталась в группе регионов с низкой устойчивостью
Однако в январе республике было больше позитивных событий, нежели негативных.
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С 2012 года фонд «Петербургская политика» ежемесячно оценивает уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России. Он определяется экспертами по десятибалльной шкале. В расчет берутся важные политические, экономические и социальные события, случившиеся в каждом субъекте. Внутри рейтинга регионы разделены на пять категорий по степени устойчивости и отсортированы в группы по общему индексу и динамике рейтинга за последний месяц.

Долгое время Коми входила в группу регионов с максимальной социально-политической устойчивостью, поднимаясь до третьей строчки национального рейтинга. Все изменилось в сентябре 2015 года, когда был арестован глава Коми Вячеслав Гайзер и другие высокопоставленные чиновники республики. В результате регион из первой группы сразу перемещается в четвертую – с пониженной устойчивостью.

В феврале 2016 года регион опустился в самую последнюю группу субъектов – со слабой устойчивостью. Повышенное внимание правоохранителей к Коми продолжает оказывать значительное влияние на позиции республики. За год с лишним Коми потеряла четыре оценочных балла, дважды занимая предпоследнее место в рейтинге (в мае и сентябре).

В декабре 2016 года регион поднялся с 76-й на 70-ю строчку, прибавив 0,1 балла. В январе 2017 года баллы остались такими же – 4,6, однако республика вновь потеряла позиции, заняв 74-е место.

Среди позитивных событий в республике эксперты назвали старт работы второй ветки газопровода Бованенково – Ухта – 2, подписание правительством Коми соглашения о сотрудничестве с инновационным центром «Сколково», подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Ухты и «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», утверждение адресной инвестиционной программы Коми до 2019 года, открытие в Ухте филиала территориального центра медицины катастроф, открытие в Усть-Цилемском районе новой семейной животноводческой фермы, пятое место по финансовой доступности образования по данным Института образования Высшей школы экономики.

К негативным событиям аналитики отнесли аварию на теплосетях в воркутинском поселке Воргашор, которая оставила жителей без отопления, приговор к восьми годам бывшему главе администрации Княжпогостского района Виктору Попову, признанному виновным в получении крупной взятки, смерть в Сысольской ЦРБ пенсионера, которого фельдшерам пришлось более километра нести на руках до машины скорой помощи из-за нечищеных дорог в населенном пункте, резкое повышение цен на такси в Сыктывкаре.

Нейтральный оттенок, по мнению составителей рейтинга, являются сообщение главы региона Сергея Гапликова о планах ликвидации к 2021 году всего аварийного жилфонда, объявление о завершении следствия по делу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, предварительные судебные слушания по делу в отношении бывшего главы республиканского избиркома Елены Шабаршиной.

(с) КомиОнлайн

Комментарии (1)

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  • оленевод Бельдыев
    06.02.2017, 12:45:07
    4
    январе республике было больше позитивных событий
    самое большое "позитивное" событие-это платежка за ком услуги с новой графой за одн с тарифом аж 8 руб 52 коп за м2.....Поменьше б всяких фондов ерундой страдали (интересно-за чей счет содержание всех таких дармоедских фондов)...Тошно смотреть зомби ящик ( стараюсь вообще не смотреть его) как ни включишь-с каждого канала только и льется-вот дядя трамп встретится с дядей путиным-и все у нас будет ок..... и война на Донбассе закончится, и санкции снимут и нефть подорожает и рубль укрепится........как в сказке про Иванушку дурачка и щуку.....лежит на печи-по щучьему велению.....по моему хотению...и все-ВСЕ В ШОКОЛАДЕ.....гребаный экибастуз=может надо засучив рукава работать начинать.....чиниши!!!! АУ!!! Вы когда работать начнете на Благо Региона и Людей??? Что ж вы все ждете,что "добрый дядя" за вас все сделает??? Если наши горе губернаторы воровали, а их прихлебатели головами одобрительно им кивали и продолжают кивать другим...так с какого тогда перепугу удивляться всяким фондам про низкую устойчивость....это и без всяких фондов ДАЖЕ КОНЮ ПОНЯТНО
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