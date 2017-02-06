Коми осталась в группе регионов с низкой устойчивостью

Однако в январе республике было больше позитивных событий, нежели негативных.

С 2012 года фонд «Петербургская политика» ежемесячно оценивает уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России. Он определяется экспертами по десятибалльной шкале. В расчет берутся важные политические, экономические и социальные события, случившиеся в каждом субъекте. Внутри рейтинга регионы разделены на пять категорий по степени устойчивости и отсортированы в группы по общему индексу и динамике рейтинга за последний месяц.

Долгое время Коми входила в группу регионов с максимальной социально-политической устойчивостью, поднимаясь до третьей строчки национального рейтинга. Все изменилось в сентябре 2015 года, когда был арестован глава Коми Вячеслав Гайзер и другие высокопоставленные чиновники республики. В результате регион из первой группы сразу перемещается в четвертую – с пониженной устойчивостью.

В феврале 2016 года регион опустился в самую последнюю группу субъектов – со слабой устойчивостью. Повышенное внимание правоохранителей к Коми продолжает оказывать значительное влияние на позиции республики. За год с лишним Коми потеряла четыре оценочных балла, дважды занимая предпоследнее место в рейтинге (в мае и сентябре).

В декабре 2016 года регион поднялся с 76-й на 70-ю строчку, прибавив 0,1 балла. В январе 2017 года баллы остались такими же – 4,6, однако республика вновь потеряла позиции, заняв 74-е место.

Среди позитивных событий в республике эксперты назвали старт работы второй ветки газопровода Бованенково – Ухта – 2, подписание правительством Коми соглашения о сотрудничестве с инновационным центром «Сколково», подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Ухты и «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», утверждение адресной инвестиционной программы Коми до 2019 года, открытие в Ухте филиала территориального центра медицины катастроф, открытие в Усть-Цилемском районе новой семейной животноводческой фермы, пятое место по финансовой доступности образования по данным Института образования Высшей школы экономики.

К негативным событиям аналитики отнесли аварию на теплосетях в воркутинском поселке Воргашор, которая оставила жителей без отопления, приговор к восьми годам бывшему главе администрации Княжпогостского района Виктору Попову, признанному виновным в получении крупной взятки, смерть в Сысольской ЦРБ пенсионера, которого фельдшерам пришлось более километра нести на руках до машины скорой помощи из-за нечищеных дорог в населенном пункте, резкое повышение цен на такси в Сыктывкаре.

Нейтральный оттенок, по мнению составителей рейтинга, являются сообщение главы региона Сергея Гапликова о планах ликвидации к 2021 году всего аварийного жилфонда, объявление о завершении следствия по делу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, предварительные судебные слушания по делу в отношении бывшего главы республиканского избиркома Елены Шабаршиной.

(с) КомиОнлайн