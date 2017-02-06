06.02.2017 14:38
На зимнике в Печорском районе застряли в пробке более ста машин
Более сотни автомобилей застряли нынешней ночью в пробке на автодороге Каджером-Зеленоборск, сообщает "БНК" со ссылкой на пользователя «ВКонтакте» Алексея Аксенова. Причина — заливший зимник вскрывшийся ручей.
Как сообщает администрация Печорского района, на участке автозимника Каджером-Зеленоборск, где произошло подтопление, проводятся ремонтные работы. В связи с этим автолюбителей просят временно воздержаться от поездок в данном направлении.
Об открытии движения на ремонтируемом участке администрация Печоры обещает сообщить дополнительно.
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