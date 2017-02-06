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06.02.2017 14:38
На зимнике в Печорском районе застряли в пробке более ста машин
Более сотни автомобилей застряли нынешней ночью в пробке на автодороге Каджером-Зеленоборск, сообщает "БНК" со ссылкой на пользователя «ВКонтакте» Алексея Аксенова. Причина — заливший зимник вскрывшийся ручей.
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Как сообщает администрация Печорского района, на участке автозимника Каджером-Зеленоборск, где произошло подтопление, проводятся ремонтные работы. В связи с этим автолюбителей просят временно воздержаться от поездок в данном направлении.

Об открытии движения на ремонтируемом участке администрация Печоры обещает сообщить дополнительно.

Комментарии (7)

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  • Черчиль
    06.02.2017, 14:53:31
    2
    Блин, да чтож такоето, а?
    Что, так сложно кинуть трубу и засыпать её песком? Это же из года в год проблема всплывает!!! Неужели не найти решение как то поправить данный участок дороги? Бред какой то и позор дорожникам, которые только бабки могут получать а следить за своими движениями чтобы не было косяков не могут!!! Тьфу блин на вас!!!
    • Валерий
      06.02.2017, 16:01:28
      0
      У Талого трубу в прошлом году кинули, правда короткую.А это возле Каджерома, в 12 часов дня вчера знакомый проехал на "Монтеро". Я там в позапрошлом году проезжал по воде, только намного меньше было. Может теперь и здесь трубу кинут.
  • Меня зовут
    06.02.2017, 15:01:18
    -2
    МЧС опять ни о чем не вкурсе. В мороз 100 машин застряли в лесу. В МЧС заявок не прступало. МЧС спокойно попивает чаек у себя в кабинете. Постов ремонта и обогрева нет. Гребаная Коми-дорога
  • не МЧС
    06.02.2017, 15:22:51
    2
    Эти то причем здесь или из бывших.Кто - то за содержание зимника не хилые деньги получает и попивает чаек в кабинете.Эту дорогу по документах сдали и оприходовали федеральные и республиканские средства еще в 2014 году.
  • я
    06.02.2017, 15:34:43
    -1
    Россия встает с колен, не мешайте...
  • Кенгуру
    06.02.2017, 15:41:17
    0
    Такое гoвнище сейчас в России редко где увидишь.В Коми и еще пара таких же ущербных регионов. В основном дороги нормальные везде, где ремонтируют хорошо, где новые строят.
  • им
    06.02.2017, 15:42:30
    5
    не до страны
    о чём Вы, товарищи? Надо Донецку помогать, Сирии.... А вы про какие- то дороги....ЖКХ...пенсии ...зарплаты
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