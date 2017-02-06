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06.02.2017 15:50
В Коми средний размер гарантированного душевого денежного дохода составит 2578 рублей

В Коми средний размер гарантированного душевого денежного дохода за IV квартал 2016 года составит 2578 рублей. Его действие распространяется на I квартал 2017 года. Соответствующее постановление подписано председателем правительства республики Ларисой Максимовой.

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В северной природно-климатической зоне республики размер гарантированного душевого денежного дохода установлен в 2999 рублей, в южной — в 2396 рублей.

Гарантированный денежный доход — это размер денежного дохода, гарантируемого государством каждому гражданину, признанному в установленном порядке малоимущим. Размер гарантированного душевого денежного дохода устанавливается ежеквартально и индексируется пропорционально росту величины прожиточного минимума в республике.

Разница между гарантированным душевым денежным доходом и среднедушевым доходом семьи или одиноко проживающего гражданина составляет социальное пособие, которое является одним из видов социальной помощи в республике.

Комментарии (1)

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  • =-=-
    06.02.2017, 15:55:19
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    Из душа денежки польются на каждую душу малоимущего...
    Наверное, разбогатеют теперь...
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