В Коми зафиксированы два случая смены пола у призывников

Сегодня республиканские военкоматы готовятся к приходу женщин, которые стали мужчинами, так как нормативной базы, регулирующей подобные отношения не существует.

Два мужчины призывного возраста в Коми изменили пол и сообщили об этом в военкоматы. Об этом стало известно 6 февраля в ходе прямой линии по вопросам постановки на воинский учет. Один из случаев был зафиксирован в Печоре еще в 2015 году.

Мужчины подали в военкомат информацию уже после постановки на первоначальный учет, поэтому военкоматам пришлось привлекать федеральных специалистов, чтобы решить, что делать с гражданами.

Первоначально мужчины были годны к службе в армии. Но после этого предоставили в военкомат медицинские документы, свидетельствующие о смене пола. Психическое расстройство человеку в таком случае поставить невозможно - только после добровольного прохождения экспертизы в специализированном учреждении, от которого он имеет право отказаться.

На федеральном уровне приняли решение освободить этих людей от службы в армии. Случаев, когда женщины становились мужчинами, военкоматы Коми пока не фиксировали, но к прецеденту готовятся, так как нормативно-правовой базы, регулирующей подобные отношения, в России не существует.