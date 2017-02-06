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06.02.2017 17:16
В Коми зафиксированы два случая смены пола у призывников

Сегодня республиканские военкоматы готовятся к приходу женщин, которые стали мужчинами, так как нормативной базы, регулирующей подобные отношения не существует.

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Два мужчины призывного возраста в Коми изменили пол и сообщили об этом в военкоматы. Об этом стало известно 6 февраля в ходе прямой линии по вопросам постановки на воинский учет. Один из случаев был зафиксирован в Печоре еще в 2015 году.

Мужчины подали в военкомат информацию уже после постановки на первоначальный учет, поэтому военкоматам пришлось привлекать федеральных специалистов, чтобы решить, что делать с гражданами.

Первоначально мужчины были годны к службе в армии. Но после этого предоставили в военкомат медицинские документы, свидетельствующие о смене пола. Психическое расстройство человеку в таком случае поставить невозможно - только после добровольного прохождения экспертизы в специализированном учреждении, от которого он имеет право отказаться.

На федеральном уровне приняли решение освободить этих людей от службы в армии. Случаев, когда женщины становились мужчинами, военкоматы Коми пока не фиксировали, но к прецеденту готовятся, так как нормативно-правовой базы, регулирующей подобные отношения, в России не существует.

Комментарии (2)

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  • Обыватель
    06.02.2017, 17:29:29
    0
    Когда человек меняет пол - тот что Господом был дан...это уже свидетельствует о его психических страданиях. В армию людей с отклонением в психике не нужно брать.Даже не допустимо в армию призывать "г******суалов."Их будут "пользовать"начиная от рядовых и т.д. В Казачьих лагерях довелось встретить парнишку...его довели до виселицы...и "ни кто не виноват"..."он сам".(ЭТО БЫЛИ 2000ГОДЫ)
    • Ю-ю
      06.02.2017, 17:42:52
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      Если есть кому "пользовать", значит, г****и уже служат в армии.
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