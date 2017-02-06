Движение по автозимнику в Печорском районе Коми восстановлено - минстрой

Движение по участку автозимника «Каджером - Зеленеборск», где произошло затопление, восстановлено, проезд транспорта обеспечен. Об этом сообщает БНК со ссылкой на минстрой республики.

Для восстановления участка были привлечены четыре подрядные организации. Зимняя автомобильная дорога «Каджером - Зеленоборск» находится на балансе администрации Печорского района. Участок, который затопило, находится в районе поселке Талый.

Как сообщало ранее БНК, более сотни машин застряли сегодня ночью в пробке на автодороге «Каджером - Зеленоборск». Причиной послужил вскрывшийся ручей, который залил зимнюю дорогу.