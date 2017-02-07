Нарушение закона «О тишине» влечет наложение штрафа до 200 тысяч рублей

Каждому из нас знакомы проблемы с шумными соседями. Будь-то молодые люди с пьяными гулянками, соседи-строители, которые постоянно что-то сверлят перфоратором, или просто любители громко послушать музыку в неположенное время.

Но теперь и на таких граждан нашлась управа, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

В октябре минувшего года вступил в силу закон Республики Коми «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми». Законом четко установлены периоды времени, когда шуметь строго запрещено: с 10 часов вечера до 7 утра в будние дни и до 9 часов утра в выходные и праздники. Кроме того, запрет на шумные ремонтные работы в жилых домах, общежитиях и гостиницах действует с 13 до 15 часов дня.

В случае нарушения гражданин может прийти в полицию и написать заявление. С этого момента участковый в течение 10 суток должен собрать материал, выйти на место, найти нарушителя, взять у него объяснения. После этого поднимается характеризующий материал: привлекался ли ранее данный гражданин к ответственности, есть ли судимость. Позже собранный материал отправляется уполномоченному лицу в муниципальном образовании.

Если уж соседи совсем расшумелись, и у вас нет сил терпеть их бесчинства, можно сразу вызвать сотрудников полиции. Прибывший наряд обязан принять ваше заявление и на месте утихомирить нарушителей спокойствия. Затем они передают рапорт участковому. А вот если дебоширы ведут себя вызывающе и угрожающе, стражи порядка могут применить к ним физическую силу. А это, впоследствии, не останется без внимания мирового судьи.

Нарушение тишины и покоя граждан в период времени и на объектах, которые предусмотрены Законом Республики Коми «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Впрочем, в Законе о тишине есть небольшие исключения. К ним относятся проведение официальных физкультурных, спортивных и культурных мероприятий, религиозных праздников, предотвращение правонарушений, ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Ну и, конечно, празднование Нового года. Громко отмечать его можно до 6 часов утра.

В новом законе прописано, что шуметь запрещается не только в самих квартирах, но и на придомовых территориях жилых домов, стоянках автомобильного транспорта, детских и спортивных площадках. Это важное уточнение должно избавить жильцов от молодежных компаний, которые в теплое время года так любят посидеть на скамеечках возле подъездов.

Усинск.Онлайн