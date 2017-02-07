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07.02.2017 10:20
Народный контроль: "Нива въехала в ГАЗель"
Сегодня днем, примерно в половине десятого утра, произошло дорожно-транспортное происшествие.
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фото: Усинск.Онлайн

Как сообщил наш народный корреспондент, сегодня в 9:20 на улице Транспортная в Усинске произошло дорожно-транспортное происшествие. Нива "коротыш" въехала в левый бок грузового автомобиля марки ГАЗель.

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Автомобиль Нива 21214 получил повреждения передней части кузова, сам водитель в аварии не пострадал. На месте работает экипаж ДПС, сообщает очевидец. Обстоятельства ДТП выясняются.

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(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (2)

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  • Суждение ...
    07.02.2017, 10:35:12
    4
    Кто как учился ....
    Сегодня ДНЁМ , половина десятого УТРА - это КАК ???? Подняли настроение с УТРА !!!!!
    • Ага
      07.02.2017, 11:54:27
      0
      Редакция как всегда в топе
      Сегодня ДНЁМ , половина десятого УТРА...... ближе к вечеру , а точнее ночью.
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