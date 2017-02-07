Народный контроль: "Нива въехала в ГАЗель"

Сегодня днем, примерно в половине десятого утра, произошло дорожно-транспортное происшествие.

фото: Усинск.Онлайн

Как сообщил наш народный корреспондент, сегодня в 9:20 на улице Транспортная в Усинске произошло дорожно-транспортное происшествие. Нива "коротыш" въехала в левый бок грузового автомобиля марки ГАЗель.

Автомобиль Нива 21214 получил повреждения передней части кузова, сам водитель в аварии не пострадал. На месте работает экипаж ДПС, сообщает очевидец. Обстоятельства ДТП выясняются.

(с) Усинск.Онлайн