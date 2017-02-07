Зимник Нарьян-Мар – Усинск закрыт из-за непогоды

По данным ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой», в настоящий момент из-за метели и плохой видимости зимник Нарьян-Мар – Усинск, связывающий НАО с «большой землей», закрыт для всех видов техники.

Для приведения временной дороги в нормативное состояние задействовано порядка 30 единиц техники. Работы ведутся по всей протяженности дороги, сообщает пресс-служба администрации НАО.

Водители, попавшие в чрезвычайную ситуацию в пути, смогут отдохнуть и дождаться необходимой помощи в дорожно-ремонтных пунктах (ДРП). В текущем сезоне на зимнике организованы три таких пункта. Между ДРП, профильным окружным департаментом, службами подрядчиков, спасателей и полицией обеспечена постоянная связь. Информация о состоянии временной автодороги актуализируется ежедневно дважды в сутки.

Для обозначения ширины полотна дороги и ориентации водителей в условиях пониженной видимости по обе стороны проезжей части установлены заметные на снегу вехи со светоотражающей пленкой через каждые 50 м. На крутых спусках и подъемах организовано дежурство бульдозеров.

О состоянии зимника можно узнать на информационных табло, установленных в начале временной автодороги в районе поселка Харьягинский и на Лаявожской дороге, в районе асфальтобетонного завода.

Ненецкий автономный округ не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами страны. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печора и морю, а также частично по зимнику. Ежегодно работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов. Предполагается, что в этом сезоне зимник Нарьян-Мар – Усинск будет работать до конца апреля.