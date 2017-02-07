Синергетический эффект союза науки и бизнеса

В преддверие Дня российской науки в УГТУ состоялось очередное заседание попечительского совета университета, на котором обсуждались вопросы совершенствования деятельности вуза и перспективы его развития.

фото: пресс-центр УГТУ

В работе форума приняли участие председатель попечительского совета УГТУ, председатель комиссии Общественной палаты РФ по местному самоуправлению, жилищно-коммунальному хозяйству и социальной инфраструктуре, член совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор, заместитель председателя Правительства Республики Коми - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК Николай Герасимов, ректор УГТУ, первый заместитель председателя Национального консорциума вузов МСК России, профессор Николай Цхадая, а также представители научного и бизнес-сообщества региона, входящие в состав попечительского совета. В их числе – генеральный директор «РН – Северная нефть», дочернего предприятия НК «Роснефть», Геннадий Амосов.

В рамках форума Игорь Шпектор рассказал об актуальных вопросах развития Арктической зоны Российской Федерации, поделился видением места УГТУ в создании научной платформы для внедрения перспективных проектов по дальнейшему освоению Арктики, а также высоко оценил качество решения образовательных и научных задач коллективом вуза.

Николай Герасимов отметил положительные тенденции в экономике региона, связанные с укреплением позиций Республики Коми в области наращивания ресурсной базы и развития производств.

Проректор по научной работе и инновационной деятельности УГТУ Любовь Кравцова доложила о системе взаимодействия УГТУ и стратегических партнёров вуза. В числе важнейших направлений сотрудничества было названо выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для предприятий, совместное участие в грантах и подготовке кадров, взаимодействие с советами молодых специалистов и школьниками в области научно-технического творчества и профориентации.

Л. Кравцова высоко оценила сложившуюся систему партнёрства с представителями крупного бизнеса и выразила надежду на укрепление и развитие отношений.

Примером долгосрочного, системного сотрудничества с выраженным синергетическим эффектом является взаимодействие УГТУ и его филиала в г. Усинске с коллективом «РН – Северная нефть».

Система взаимодействия включает самые разные направления – от прохождения производственной и преддипломной практики студентов и их трудоустройства до организации работы стройотрядов, финансовой помощи в укреплении материально-технической базы и совместной научно-технической деятельности.

Как отметил генеральный директор «РН – Северная нефть» Геннадий Амосов, УГТУ и его Усинский филиал являются стратегическими партнёрами предприятия в подготовке кадров. Представители Общества участвуют в обучении и аттестации студентов, являются научными руководителями и рецензентами дипломных проектов выпускников УГТУ. Лучшие студенты, показывающие высокие результаты в учёбе, общественной деятельности, спорте, науке и творчестве, становятся стипендиатами ПАО «НК «Роснефть» и ежемесячно получают финансовую поддержку.

С университетом заключено шесть договоров о целевом обучении (ДЦО) студентов, по которым в УГТУ на направлениях «Нефтегазовое дело», «Экология и природопользование» и «Электроэнергетика и электротехника» обучаются выпускники «Роснефть-классов» г. Усинска и п. Искателей. В рамках ДЦО успешно обучающимся ребятам назначаются корпоративные стипендии.

Г. Амосов подчеркнул, что сотрудничество с УГТУ является второй ступенью корпоративной системы непрерывного образования «школа – вуз – предприятие», которая реализуется сотрудниками «РН – Северная нефть» с 2006 года. Работа со школьниками и студентами, прошедшими определённый отбор, позволяет решать стратегические задачи по привлечению в «Роснефть» лучшей - талантливой, перспективной, профессионально подготовленной молодёжи, сориентированной на работу в Компании ещё во время обучения в школе.

Первая ступень образовательного проекта представлена профильными классами довузовской подготовки - «Роснефть-классами», которые действуют в Усинске с 2006 года, а с 2012-го - и в посёлке Искателей НАО. За период сотрудничества «Роснефть-классы» окончили 256 выпускников, из них 34 поступили в УГТУ.

На данный момент в «РН – Северная нефть» на рабочих и инженерных должностях трудятся более 250 выпускников УГТУ и Усинского филиала, в 2016 году в Общество были трудоустроены шесть бывших студентов вуза. Пять молодых специалистов и сотрудников предприятия пришли на производство, пройдя все ступени системы непрерывного образования «школа – вуз – предприятие», что подтверждает действенность и эффективность проекта.

Также в рамках форума участники обсудили выполнение решений предыдущего заседания попечительского совета и утвердили план работы главного совещательного органа УГТУ на 2017 год.

Справочно

Попечительский совет УГТУ - главный совещательный орган университета, чья задача – объединять органы власти, научное, предпринимательское сообщество и деловые круги в решении важнейших задач, стоящих перед ведущим техническим вузом Северо-Западного федерального округа.

(с) Татьяна Мацакова