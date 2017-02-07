Водитель пострадал от возгорания автомобиля

Как стало известно нашей редакции, в субботнем возгорании водитель КамАЗа получил ожоги на теле.

Как сообщили "Усинск.Онлайн" в отделе надзорной деятельности и профилактической работы города Усинска, в результате возгорания автомобиля КамАЗ пострадал водитель. Им оказался мужчина 1989 года рождения. Он получил 15 % ожогов, больше всего пострадали спина, руки, голова. На данный момент водитель находится в травматологии. Проводится проверка по факту пожара.

Напомним, 4 февраля поздним вечером, в 22:01, в Усинске на автодороге «Усть-Уса - Харьяга», загорелся автомобиль.

В тушении пожара принимали участие 1 единица техники и 3 человека личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидирован в 23:43 на площади 3 кв.м.

(с) Усинск.Онлайн