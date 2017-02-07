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07.02.2017 17:05
Жители Усинска могут получить бесплатную землю на Дальнем Востоке
С 1 февраля 2017 жители Коми региона, в том числе и граждане Усинска, имеют право подать заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
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В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 года № 119-ФЗ можно получить бесплатный гектар для любых целей, не запрещенных законами Российской Федерации. Например, для строительства дома, ведения сельского хозяйства и предпринимательской деятельности. Земельный участок представляется на пять лет на основании договора о безвозмездном пользовании. По истечении этого срока «дальневосточный гектар» можно арендовать или получить в собственность.

Есть несколько способов подать заявление:

1) путем подачи документов с использованием Федеральной информационной систем: надальнийвосток.рф;

2) путем почтового отправления документов в соответствующий орган, уполномоченный на предоставление земель в Дальневосточном федеральном округе;

3) путем подачи документов в офисы приема-выдачи документов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми по следующим адресам:

  • межрайонный отдел (г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.131),
  • межрайонный отдел (г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.2),
  • территориальный отдел №1 с рабочим местом по Печорскому району (г. Печора, Печорский пр-т, 24а),
  • территориальный отдел №1 с рабочим местом по Воркутинскому району (г. Воркута, ул. Дончука, д.6а),
  • территориальный отдел №1 с рабочим местом по Ухтинскому району (г. Ухта, ул. Бушуева, 18а),
  • территориальный отдел №2 с рабочим местом по Княжпогостскому району (г. Емва, ул. Дзержинского, д. 81).

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В офисах приема-выдачи документов Кадастровой палаты можно получить консультативную помощь и подать пакет документов для оформления земельного участка на Дальнем Востоке. Сотрудники Кадастровой палаты принимают заявления граждан, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок, и помогают им оформить заявки.

Комментарии (4)

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  • 123
    07.02.2017, 17:19:39
    0
    Не надо мне на Дальнем востоке, хочу в Краснодарском крае. Можно получить свой га?
  • Сулейман
    07.02.2017, 17:27:43
    0
    А почему там? Понимаю, что поддержка дальновостокчан, но почему не дарят земли в средней полосе, но только с подведением коммуникаций!!
  • =)
    07.02.2017, 17:43:44
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=LtVcz5qEyWg
  • Йогурт
    07.02.2017, 17:45:05
    1
    Ого круто как. В Коми то земли мало осталось, вся при деле, где производство, где фермеры, где животноводство.
    Так то у нас ума не хватает своей землей правально распоряжаться, куда уж нам на Дальний Восток.
    В Усинске Росоеестра нету что ли
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