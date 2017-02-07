Жители Усинска могут получить бесплатную землю на Дальнем Востоке

С 1 февраля 2017 жители Коми региона, в том числе и граждане Усинска, имеют право подать заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 года № 119-ФЗ можно получить бесплатный гектар для любых целей, не запрещенных законами Российской Федерации. Например, для строительства дома, ведения сельского хозяйства и предпринимательской деятельности. Земельный участок представляется на пять лет на основании договора о безвозмездном пользовании. По истечении этого срока «дальневосточный гектар» можно арендовать или получить в собственность.

Есть несколько способов подать заявление:

1) путем подачи документов с использованием Федеральной информационной систем: надальнийвосток.рф;

2) путем почтового отправления документов в соответствующий орган, уполномоченный на предоставление земель в Дальневосточном федеральном округе;

3) путем подачи документов в офисы приема-выдачи документов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми по следующим адресам:

межрайонный отдел (г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.131),

межрайонный отдел (г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.2),

территориальный отдел №1 с рабочим местом по Печорскому району (г. Печора, Печорский пр-т, 24а),

территориальный отдел №1 с рабочим местом по Воркутинскому району (г. Воркута, ул. Дончука, д.6а),

территориальный отдел №1 с рабочим местом по Ухтинскому району (г. Ухта, ул. Бушуева, 18а),

территориальный отдел №2 с рабочим местом по Княжпогостскому району (г. Емва, ул. Дзержинского, д. 81).

В офисах приема-выдачи документов Кадастровой палаты можно получить консультативную помощь и подать пакет документов для оформления земельного участка на Дальнем Востоке. Сотрудники Кадастровой палаты принимают заявления граждан, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок, и помогают им оформить заявки.