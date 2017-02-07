В Коми "военное положение" интернетпространства

В Рунете действует "фактически военное положение с сильной цензурой и жесткой реакцией на любое несогласие", когда "самая безобидная критика начальства или попытка оспорить действия руководства рассматриваются как вооруженное нападение", говорится в докладе Международная правозащитная группа "Агора".

Международная правозащитная группа "Агора" во вторник, 7 февраля, представила ежегодный доклад об ограничении свободы интернета в России. По мнению правозащитников, за минувший год россияне оказались "в тылу воюющего в киберпространстве государства".

По данным "Агоры", в 2016 году зафиксировано 116 103 факта ограничения свободы интернета. При этом число случаев уголовного преследования выросло в 1,5 раза (с 202 до 298), судебного запрета информации - в три раза (с 7,3 тыс. до 24 тыс.), ограничения доступа в сеть - в 20 раз (с 1721 до 35 019). Полный текст доклада опубликовало интернет-издание Meduza.

Резкий рост ограничений свободы интернета вызван тем, что Роскомнадзор впервые опубликовал полную статистику по решениям о блокировке сайтов за 2016 год. До этого момента фиксировались лишь случаи, которые удавалось отследить правозащитникам.

Но отмечен и фактический рост ограничений, характер которых становится все более общим. Так, стало объективно больше фактов уголовного преследования за интернет-активность: число известных приговоров к лишению свободы выросло с 18 до 29, к трем пользователям были применены принудительные меры медицинского характера. При этом подавляющее большинство уголовных дел касается праворадикальных высказываний, которые не подпадают под гарантии свободы слова, отмечают авторы доклада. Но практика привлечения к ответственности "за слова" все более заметна.

Расширяется спектр применения статьи о пропаганде сепаратизма, включенной в Уголовный кодекс в 2014 году для устрашения тех, кто называл присоединение Крыма "аннексией". Из известных на данный момент 15 дел в восьми случаях речь шла о статусе Крыма, другие же касались Карелии, Сибири и Урала, единой Монголии, Чечни, Республики Коми, Кубани, Калининградской области.

Стремительно возвращается практика привлечения к ответственности за возбуждение вражды против социальных групп "представители власти", "сотрудники полиции" и других. При этом правозащитники обратили внимание на разделение практики уголовного преследования экстремистов на две группы: экстремистские высказывания и оправдание или призывы к терроризму. В первой, как правило, оказываются политические и гражданские активисты, во второй - радикальные мусульмане.

Правозащитники приходят к выводу, что за последние пять лет российская политика в отношении интернета "характеризовалась, по сути дела, словами "атака", "кампания", "враги", превратившись фактически в военную кампанию против свободного Рунета". "Все это позволяет сделать уверенный вывод - Рунет перешел на военное положение", - говорится в докладе "Агоры".

При этом в перспективе "российские власти всерьез рассматривают возможность изоляции российского сегмента интернета", отмечают правозащитники. В мае Министерство связи опубликовало разработанные по поручению Совета безопасности поправки в госпрограмму "Информационное общество", согласно которым к 2020 году 99% интернет-трафика должно будет передаваться внутри страны.

Директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский связывает резкий рост "экстремистских" дел с эффектом мобилизации. Если до 2014 года счет приговорам за высказывания шел на десятки, то в 2015 году их было уже около 300, а в 2016 году, по предварительной статистике, будет еще больше. Снижать показатели нельзя, пояснил эксперт.

При этом Верховский отметил, что рядом с каждым осужденным за радикальное высказывание можно найти примерно десяток людей, которые писали примерно то же самое и им ничего за это не было. Эксперт объяснил это тем, что в группе риска оказываются прежде всего активисты, которые и так уже находятся на заметке у правоохранителей.

Источник: "NEWSru".