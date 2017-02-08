Под Усинском столкнулись "площадка" и самосвал

На дороге на "Баянды" произошло ДТП.

Фото УГИБДД МВД по Коми

Как сообщает УГИБДД МВД по Коми, водитель 1969-го года рождения двигался на автомашине "КамАЗ" с полуприцепом ("площадкой") со стороны деревни Захарвань в сторону города.

На 20-ом километре дороги он не справился с управлением, в результате чего полуприцеп, на котором находился груз в мешках, занесло на автомобиль "Урал", двигавшийся во встречном направлении - им управлял водителя 1983-го года рождения.

У водителя, управлявшего "Уралом", диагностирован ушиб груди, внутреннее кровотечение и открытую травму живота. Его в срочном порядке доставили в медицинское учреждение.