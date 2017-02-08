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08.02.2017 07:45
Под Усинском столкнулись "площадка" и самосвал
На дороге на "Баянды" произошло ДТП.
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Фото УГИБДД МВД по Коми

Как сообщает УГИБДД МВД по Коми, водитель 1969-го года рождения двигался на автомашине "КамАЗ" с полуприцепом ("площадкой") со стороны деревни Захарвань в сторону города.

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На 20-ом километре дороги он не справился с управлением, в результате чего полуприцеп, на котором находился груз в мешках, занесло на автомобиль "Урал", двигавшийся во встречном направлении - им управлял водителя 1983-го года рождения.

У водителя, управлявшего "Уралом", диагностирован ушиб груди, внутреннее кровотечение и открытую травму живота. Его в срочном порядке доставили в медицинское учреждение.

Комментарии (2)

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  • Вод
    08.02.2017, 8:07:08
    0
    Зимник
    Там лед конкретный! толи еще будет! А что про ниву шеви никто не говорит там же в пятницу под камаз на повороте залетел
    • 123321
      08.02.2017, 9:03:10
      0
      для ВОД
      Зимник там ОТЛИЧНЫЙ, лед конкретный . Приятно ездить.
      А диванным водятелам желаю учиться ездить.
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