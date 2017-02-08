Усинский врач поставил рекорд по взяткам

Преступления коррупционной направленности совершались на территории всей Республики, но усинец попал в анналы истории.

За 2016 года в Коми было возбуждено 171 уголовное дело коррупционной направленности.

По 85 из них еще не вынесены приговоры. 82 уголовных дела направлены в суд .

В республике в прошлом году в отношении 87 человек, совершивших 202 коррупционных преступления, заведены уголовные дела.

Как сообщает сайт «Комсомольская правда», ссылаясь на сообщение сотрудника Следственного Управления следственного комитета РФ по Коми Антона Мищенко, антирекорд по числу эпизодов принадлежит усинскому врачу, бравшему взятки за фиктивные больничные. В его "активе" - 20 эпизодов криминальной деятельности.

- Коррупционное преступление - это запутанный клубок сложных преступлений. Достаточно потянуть за нить одного криминального эпизода, как тут же появляются доказательства других, поэтому большинство уголовных дел являются многоэпизодовыми, - заявил Антон Мищенко.