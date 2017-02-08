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08.02.2017 12:21
Усинский врач поставил рекорд по взяткам

Преступления коррупционной направленности совершались на территории всей Республики, но усинец попал в анналы истории.

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За 2016 года в Коми было возбуждено 171 уголовное дело коррупционной направленности.

По 85 из них еще не вынесены приговоры. 82 уголовных дела направлены в суд .

В республике в прошлом году в отношении 87 человек, совершивших 202 коррупционных преступления, заведены уголовные дела.

Как сообщает сайт «Комсомольская правда», ссылаясь на сообщение сотрудника Следственного Управления следственного комитета РФ по Коми Антона Мищенко, антирекорд по числу эпизодов принадлежит усинскому врачу, бравшему взятки за фиктивные больничные. В его "активе" - 20 эпизодов криминальной деятельности.

- Коррупционное преступление - это запутанный клубок сложных преступлений. Достаточно потянуть за нить одного криминального эпизода, как тут же появляются доказательства других, поэтому большинство уголовных дел являются многоэпизодовыми, - заявил Антон Мищенко.

Комментарии (9)

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  • Владимир
    08.02.2017, 12:46:58
    -1
    Врачей могли бы и не трогать)... все же не от богатсва несусветного они на это идут.
    • так
      08.02.2017, 12:53:02
      2
      Владимиру
      А вот захочет такой врач депутатом стать (деньжат на больничных на пиар накопил), и тогда уже не остановишь вовсе, пойдет по стопам "гайзеровых"... Как тогда заговорим?
      • Владимир
        08.02.2017, 13:18:13
        -1
        Не захочет. его отсеят на стадии проверки материал пусть будет. А поводок короткий в суд зачем нести? Теперь врач нищий не может претендовать на достойную жизнь? А все ли ходят в платные клиники? Вот и делайте вывод.
  • Врач
    08.02.2017, 12:52:35
    1
    Да вы правы взятки до 1 милиарда это мелочь.
  • ...
    08.02.2017, 12:57:23
    3
    Зарплата у них приличная и ставок везде нахватали и тут и там, везде успевают, только качество лечения от этого страдает.
  • )))))
    08.02.2017, 12:59:44
    4
    Попасть в "анналы "истории-это вам не хухры-мухры!!!)))
  • Димон
    08.02.2017, 13:23:37
    1
    Рекорд по "палкам" (эпизодам) поставил следователь. А совокупный левак врача составил не более 100 тысяч. Согласитесь цифра не великая для рекорда. Конечно закон суров, но он закон, но в таких случаях лучше штрафануть административно, понять и простить. А вот если повторно, то судить по максимуму.
    У нас ведь тема с больничными почти народная традиция.
  • Просто
    08.02.2017, 13:33:01
    1
    Ну, Слава Богу, хоть в слове "анналы" ошибку не сделали )))
  • Ши
    08.02.2017, 13:38:38
    2
    Администрацию проверить не хотят?
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