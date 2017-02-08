Дело о халатности возбуждено в рамках расследования убийства 12-летнего школьника в воркутинском поселке

Следственное управление СК РФ по республике Коми в рамках расследования убийства 12-летнего школьника в поселке Елецкий возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщила пресс-служба СК РФ в среду.

Установлено, что один из нападавших подростков и потерпевший состояли на внутришкольном учете в связи с противоправным поведением. Кроме того, потерпевший состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В сообщении отмечается, что убийство подростка могло стать результатом затянувшихся конфликтных отношений в школе.

В рамках расследования дела по статье "халатность" будет установлена роль педагогического состава и каждого из должностных лиц органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Воркута в разрешении конфликтных ситуаций в школе, сообщают в СК РФ.

По версии следствия, после уроков 3 февраля подросток подрался с двумя сверстниками, один из нападавших ударил его несколько раз ножом. В результате 12-летний школьник погиб. Подозреваемые закопали тело подростка в снегу. Его обнаружили в результате поисковых мероприятий. Дело о его гибели расследуется по статье "убийство малолетнего".

Источник: пресс-служба СК РФ.