С 31 марта все продавцы алкоголя и пива должны передавать данные о выбитых чеках в налоговую инспекцию

С 31 марта 2017 года индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие продажу алкоголя, вне зависимости от системы налогообложения, будут обязаны применять контрольно-кассовую технику.

Соответствующие требования продиктованы Федеральным законом № 261-ФЗ от 3 июля 2016 года, который внес ряд изменений и дополнений в Федеральный закон от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Требования касаются розничной продажи любого алкоголя, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху. Они должны выполняться даже при оказании услуг общественного питания, и распространяются на все территории, в том числе отдаленные и труднодоступные местности.

Учитывая, что с 1 февраля 2017 года прекращена регистрация ККТ старого типа (с ЭКЛЗ), индивидуальным предпринимателям при истечении срока действия старых контрольно-кассовых аппаратов придется приобретать ККТ нового типа с фискальным накопителем и передавать данные о выбитых чеках в налоговую инспекцию уже с 31 марта 2017 года.

Если до 1 февраля 2017 года налогоплательщиком при реализации алкогольной продукции уже применяется ККТ, то за ним закреплено право применения такой кассовой техники до истечения срока замены ЭКЛЗ, но не позднее 1 июля 2017 года.

Справочная информация о новом порядке применения контрольно-кассовых аппаратов размещена на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».