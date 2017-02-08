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08.02.2017 14:37
В Усинске 2,2 тонн нефти пролилось из-за повреждения технологического нефтепровода

По официальной информации, из сводки об оперативной обстановке, предоставленной МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», 06.02.17 в 14.30 произошло повреждение технологического нефтепровода Ду-530мм СИКН ПСП ДНС «Южно-Ошская».

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Количество пролитой нефти около 2,2 тонн. Опасность попадания НСЖ в водотоки, ручьи, реки исключена. Привлечены к уборке НСЖ 2 единицы техники и 5 человек ООО «Нобель Ойл» (КО). Пострадавших и погибших нет.

По распоряжению председателя КЧС и ОПБ МО ГО «Усинск» — руководителя администрации МО ГО «Усинск» Станислава Хахалкина на место происшествия, в целях уточнения информации и оценки обстановки по разливу НСЖ на участке сегодня был организован выезд оперативной группы КЧС и ОПБ. Также принять участие в работе оперативной группы было предложено представителю общественности, члену «Комитета Спасения Печоры».

Источник: администрация городского округа "Усинск".

Комментарии (3)

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  • 18
    08.02.2017, 14:53:35
    2
    Пролили 2.2 тонны из 530 трубы, не смешите мои подковы, я думаю все не так позитивно
    • lol
      08.02.2017, 15:13:51
      0
      +++ ))) слов нет,... чушь олная.
  • Это я
    08.02.2017, 14:56:25
    0
    Фото с места события?
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