В Усинске 2,2 тонн нефти пролилось из-за повреждения технологического нефтепровода

По официальной информации, из сводки об оперативной обстановке, предоставленной МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», 06.02.17 в 14.30 произошло повреждение технологического нефтепровода Ду-530мм СИКН ПСП ДНС «Южно-Ошская».

Количество пролитой нефти около 2,2 тонн. Опасность попадания НСЖ в водотоки, ручьи, реки исключена. Привлечены к уборке НСЖ 2 единицы техники и 5 человек ООО «Нобель Ойл» (КО). Пострадавших и погибших нет.

По распоряжению председателя КЧС и ОПБ МО ГО «Усинск» — руководителя администрации МО ГО «Усинск» Станислава Хахалкина на место происшествия, в целях уточнения информации и оценки обстановки по разливу НСЖ на участке сегодня был организован выезд оперативной группы КЧС и ОПБ. Также принять участие в работе оперативной группы было предложено представителю общественности, члену «Комитета Спасения Печоры».