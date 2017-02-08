Как получить льготные лекарства в Усинске (пошаговая инструкция)

Алгоритм льготного лекарственного обеспечения граждан в Усинском районе.

1. Обеспечение пациентов, имеющих право на льготное обеспечение, лекарственными

средствами и изделиями медицинского назначения осуществляется в рамках реализации:

А) Федерального закона от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (так называемая «федеральная льгота» по инвалидности)

Б) Постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994г. № 890«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»(«региональная льгота» по соответствующей категории заболеваний)

2. Обеспечение пациентов, имеющих право на льготное обеспечение, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения происходит по заявке ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ», которая, в свою очередь, формируется в пределах выделяемого государством финансирования.

3. При наличии у пациента права на льготное лекарственное обеспечение и соответствующих показаний, ему лечащим врачом оформляются бесплатные рецепты.

4. С выписанным рецептом пациенту необходимо обратиться в аптеку ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми» для получения назначенных препаратов.

Для сведения: Выдача лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения производится в аптеках ГУП РК «ГАРК» по адресу:

- г. Усинск, ул. Возейская, д.19 (обеспечение ЛС и ИМН по федеральной льготе и по государственной программе «7 нозологий»), с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00

- г. Усинск, ул. Нефтяников, д 34 (обеспечение ЛС и ИМН по региональной льготе) с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00

5. В случае отсутствия назначенного препарата в аптеке на момент обращения пациента, рецепт в обязательном порядке будет поставлен «на контроль» (для отсроченного обслуживания), о чем делается отметка в соответствующем журнале. 6. Кроме прочего, пациенту необходимо будет указать свой контактный номер телефона для связи. При поступлении препарата пациент по телефону будет проинформирован сотрудником аптечной организации и приглашен для обеспечения.

7. В случае возникновения затруднений в получении необходимой медицинской продукции пациентам следует обращаться:

- к руководителю филиала ГУП РК «ГАРК» в г. Усинске Есиповой Резиде Рахимовне, тел. (82144) 20-668, 20-286;

- к заместителю главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ» Габидуллиной Юлии Юсупьяновне, тел. (82144) 41-305.