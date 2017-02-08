В Усинске задержали рейс на Москву

Борт, который должен был вылететь сегодня в 14:00 на Москву, задержали в аэропорту Усинска в связи с неисправностью.

фото пассажира рейса UT 596

Как сообщил нашей редакции один из пассажиров этого рейса, сегодня в 14:00 должен был вылететь самолет авиакомпании ЮТэйр по направлению в Москву.

- Нам сказали, что рейс отложили по техническим причинам на 15:00, - рассказывает пассажир рейса UT 596, - однако позже к нам подошел представитель авиакомпании и сообщил, что со слов пилота рейс откладывается до неопределенного времени в связи с неисправностью борта. В Усинск должен быть направлен резервный борт этой авиакомпании, чтобы забрать нас и доставить в Москву. Однако на 15:00 резервный борт еще не взлетел даже из Москвы, а лететь ему 2:40. Многие пассажиры взяли контакты представительства ЮТэйр в Усинском аэропорту и разъехались по домам.

Общие правила воздушных перевозок пассажиров и багажа гласят, что пассажиры могут требовать прохладительные напитки, если рейс задержан по вине авиакомпании более чем на 2 часа.

На горячее можно рассчитывать, если время задержки перелета превышает 4 часа.

Если перелет отложен больше чем на 6 часов ночью или более, чем на 8 часов днем — авиакомпания обязана предоставить бесплатный номер в отеле.

Мы следим за развитием событий.

(с) Усинск.Онлайн