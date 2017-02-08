<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

08.02.2017 19:50
Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России
Президент РФ Владимир Путин высказал уверенность, что прекрасное будущее России неизбежно.
usfla-pic668-668x444-44440.jpg

В среду глава государства вручил премии молодым ученым в области науки и инноваций, пишут РИА Новости.

«Слушал наших лауреатов. Я не просто слушал, я любовался тем, как и что они говорили. И как, еще раз хочу подчеркнуть. И мне пришла в голову очень простая, но очень хорошая мысль. Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно», — сказал Путин на церемонии вручения в Кремле молодым ученым премий в области науки и инноваций.

Комментарии (5)

Добавить комментарий
  • БГБ
    08.02.2017, 20:00:01
    4
    Ну в словоблудии мы уж давно вперде всей планеты!!!
  • я
    08.02.2017, 20:09:05
    4
    у путина уже давно прекрасное будущие оно еще началось в 2000 году когда Ельцен в адставку ушол
  • )))))
    08.02.2017, 20:18:21
    3
    Список созерцателей прекрасного будущего составляется))))Мужик упал с сотого этажа и сказал:"Пока всё идёт хорошо"....пролетев 50 этажей)
  • кон
    08.02.2017, 20:43:10
    0
    ЭТО ФАНТАСТИКА !
    Как простой мужик из Кировской области истину глаголит https://youtu.be/Oi_4NJ_pHQY
  • эээ
    08.02.2017, 20:46:38
    0
    -Ты видишь суслика?
    _Нет...
    -А он есть....
    Народ гипнотизируют.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 