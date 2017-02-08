Дара – гроза усинских преступников

Для защиты правопорядка в Усинске с недавних пор служит особый сотрудник – немецкая овчарка Дара.

Дара по собачьим меркам ещё подросток – ей всего чуть больше года. Однако, с первых месяцев своей жизни она обучалась дисциплине и навыкам работы по розыску преступников, поэтому может считаться профессионалом.

На экзаменах Дара получила «пятерки» по всем «собачьим» дисциплинам. Карен Мовсисян – кинолог, в чьём «ведении» находится Дара, также на «отлично» сдал свою часть экзамена.

- Эта собака – практически, член нашей семьи, - говорит Карен. – Команды слушает она только мои, а вообще к окружающим очень доброжелательна.

В полицию Усинска Дара поступила в декабре 2016 года и за пару месяцев уже успела поучаствовать в поимке преступников.

Так, в начале января расследовалось дело о разбойном нападении на магазин. Двое мужчин после совершения преступления скрылись. На место была вызвана собака, которая нашла след и сумела найти спрятанный преступниками нож – они скрыли его за батареей одного из подъездов. Содержащиеся на ноже отпечатки пальцев и биологические следы помогли найти преступников и привлечь их к ответственности.

Ещё один пример работы Дары – помощь при расследовании поножовщины в Щельябоже. Двое мужчин выпивали в одном из домов, в ходе распития спиртных напитков, возник конфликт и один из щельябожцев нанес другому несколько ударов ножом, после чего скрылся. Тогда собака сумела по запаховому следу найти мобильный телефон подозреваемого, который он выбросил по пути. Эта улика помогла найти злоумышленника.

- Мы с Дарой часто гуляем по городу, для того, чтобы она визуально запоминала дворы. Это помогает в условиях реальной работы. Ещё мы регулярно тренируемся, собака преодолевает препятствия, бегает, тренируется, - говорит Карен Мовсисян. – Важно ещё приучить её к нашему климату, ведь она росла и обучалась в «средней полосе». В Усинске есть специфика – из-за частых ветров запаховый коридор (по которому движется собака на нюх) смещается. Поэтому работа здесь требует некоторого привыкания, с чем Дара прекрасно справляется.

Пожелаем нашему новому полицейскому – немецкой овчарке Даре и кинологу Карену Мовсисяну успехов в борьбе за правопорядок в Усинске.