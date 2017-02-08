В Усинске раскрыт угон автомобиля

Сотрудники ОМВД по городу Усинску нашли угнанный автомобиль «по горячим следам».

2 февраля в дежурную часть ОМВД по городу Усинску поступила информация об угоне припаркованного на улице Транспортная автомобиля "Нива-Шевроле".

В ходе оперативно поисковых мероприятий, автомобиль был найден возле дома №19 на улице Ленина. Личность преступника, совершившего угон была установлена. Им оказался житель Усинска, имевший судимость.

Выяснилось, что автомобиль он угонял в состоянии алкогольного опьянения. Вину злоумышленник полностью признал.

В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по статье «кража».