Администрация президента разрабатывает «объективные» критерии эффективности губернаторов

В российских регионах стартовала новая волна губернаторских отставок. На этом фоне стало известно, что администрация президента РФ готовит новые критерии эффективности губернаторов, несоответствие как минимум двум из которых сделает уход главы региона почти неизбежным. Это, по мнению политологов, может привести к еще более частой ротации высших региональных чиновников.

Начало нынешней недели выдалось бурным для российского политического сообщества. Объявил об отставке глава Пермского края Виктор Басаргин. Во вторник заявил о готовности покинуть свой пост глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил удовлетворение происходящим, сообщив: «Обновление губернаторского корпуса - это не кампания, это постоянный ротационный процесс. Президент много раз говорил: это процесс обновления, константа его линии, и эта линия будет продолжаться».

«Невидимые» критерии эффективности

Вопрос об эффективности тех или иных глав регионов (точнее, вопрос об ее оценке) обсуждается давно. Федеральные СМИ и различные фонды регулярно публикуют свои «рейтинги выживаемости губернаторов», основываясь на своем представлении об «идеальном» главе региона. При этом реальную управленческую эффективность большинства глав субъектов РФ оценить нельзя: многое остается лишь на бумаге. Политологи подчеркивают: при нынешнем устройстве вертикали власти в РФ решение тех вопросов, по которым можно делать выводы о талантах губернатора, зачастую не зависит от него самого.

Среди них - вопросы финансирования строительства жилья, развития инфраструктуры, привлечения иностранных и внутренних инвестиций в регион и т.д. Обычный порядок таков: сначала руководство субъекта федерации оценивает его наиболее насущные потребности и направляет запрос в Москву. А уже затем в Кремле и Белом доме решают, сколько именно средств из бюджета отправить «на места» и что там нужно сделать в первую очередь. При этом федеральные чиновники легко могут приплюсовать, допустим, к постройке футбольного стадиона к ЧМ-2018 еще и реконструкцию доброй половины города. В ведении Москвы оказались и такие вопросы, как открытие новых больниц и поликлиник, строительство промышленных кластеров, аэропортов, морских портов и т.д.

Тем временем, политологи констатируют: на уровне федеральной политики подавляющего большинства губернаторов давно не слышно и не видно. За исключением автократа, главы Чечни Рамзана Кадырова и, пожалуй, «образцового» московского мэра Сергея Собянина. Фамилия того или иного губернатора может мелькнуть в федеральных новостях в связи с его успехами или неудачей на выборах - думских или президентских. Иногда какого-нибудь главу региона приглашают на беседу к президенту, но «в телевизоре» эта беседа носит символический характер. Как правило, Владимир Путин на публике не вдается в такие детали, как состояние бюджета региона, рост инвестиций или деловой климат.

Еще один повод для россиян узнать о делах отдельного губернатора - его арест за какую-нибудь «беспредельную» коррупцию. Сейчас из-за этого в СИЗО сидят сразу трое глав регионов: сахалинский экс-губернатор Хорошавин, экс-глава Коми Вячеслав Гайзер и бывший глава Кировской области Никита Белых.

Новые мерки для губернаторов

На днях выяснилось, что в администрации президента разрабатывают новые, «объективные» критерии эффективности глав регионов. Ключевыми среди них станут уровень экономического развития региона (успешность усилий губернаторов по привлечению инвестиций), уровень социальной стабильности (выплачиваются ли вовремя зарплаты и пенсии), борьба с коррупцией и «семейственностью», умение ладить с местными элитами, а также успехи глав регионов на выборах (проще говоря, высокий процент голосования за «Единую Россию»). Провал по двум из этих критериев будет автоматически вызывать отставку губернатора.

В свое время официальные критерии развития региона разработало Минрегионразвития, но их оказалось почти три сотни, что сильно затрудняло принятие решений.

«Поэтому чаще всего решения по губернаторам в Кремле принимались волюнтаристски. Новый глава АП Сергей Кириенко, как истинный технократ, вводит четкую систему с несколькими ключевыми критериями. Основные параметры для оценки: экономический, электоральный и умение ладить с элитами», - говорит гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Политолог Аббас Галлямов уверен, что новые критерии «выглядят разумно».

«Российская политика - это постоянная и жестокая борьба группировок и кланов между собой. При принятии кадровых решений руководствуются прежде всего этой логикой. Это - далеко не первая попытка внедрить формальные показатели в российскую политику. Но соответствие им никогда не было главной причиной кадровых решений. В любых критериях дьявол всегда кроется в деталях - важно, какие именно рейтинги будет использовать администрация президента и кто будет их составлять», - заключает эксперт.

Аналитики уверены: даже введение новых критериев оценки работы губернаторов вряд ли сделает процедуру их назначения и отставки более прозрачной и понятной для рядовых россиян. Впрочем, людей, реально интересующихся процессами, происходящими во власти, в России с каждым годом становится все меньше.

Источник: электронная газета «Общественный контроль»